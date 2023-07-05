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Güpegündüz nasıl yazılır? Güpegündüz ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

22.06.2023 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözcüklerin doğru olarak yazılması ve kullanılması oldukça önemli bir konudur. Herhangi bir kelime yanlış yazıldığında ortaya daha farklı manalar çıkabilmektedir. Bu yanlışlıkların yaşanmaması için sözcüklerin doğru yazılış stillerinin mutlaka öğrenilmesi gerekir. Günümüzde yazımıyla alakalı sıklıkla yanlışlık yapılan kelimelerden biri güpegündüz sözcüğüdür. Peki, güpegündüz nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Günlük hayatımızda karşımıza çok sık çıkan kelimelerden biri güpegündüz sözcüğüdür. Bu sözcüğün yazımında sıklıkla imla hatası yapılmaktadır. Kendimizi ifade ederken pek çok sözcükten faydalanılırız. Ancak bu sözcükleri kullanılırken yazım hatası yaptığımızın farkında olmayız. Güpegündüz kelimesi de yaygın olarak yazım hatası yapılan kelimelerden biridir. Güpegündüz yazımı hakkında en doğru bilgiyi bizlere güncel yazım kılavuzları vermektedir.

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Güpegündüz nasıl yazılır?

İnternet hayatımıza girdiğinden beri çoğu konu hakkında daha kolay bir şekilde bilgi sahibi olmaktayız. Özellikle kelimelerin yazılışı ile alakalı internet sitelerini daha sık ziyaret etmekteyiz. Sözcüklerin hem yazılışı hem de söylenişi ile ilgili en doğru bilgileri veren sitelerin başında Türk Dil Kurumunun online olarak hizmet sunduğu yazım kılavuzu gelmektedir. Bu yazım kılavuzundan gerek sözcüklerin yazımı gerekse manaları ile ilgili bilgilere ulaşabilmek mümkündür. Güpegündüz sözcüğü için de aynı durum geçerlidir. Bu kelimenin hem manasını hem de yazılış şeklini bu site üzerinden kolay bir şekilde sorgulatabilirsiniz. Bu bağlamda güpegündüz TDK’ye göre manası şöyledir:

  • (Zarf) Günün en aydınlık vakti, iyice gündüzken ya da dalgündüz
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Güpegündüz ayrı mı yazılır?

Dil bilgisinde bazı sözcükler zarf görevini görürken bazıları ise sıfat görevini görür. Ayrıca hem sıfat hem de zarf olarak kullanılan kelimelerde bulunmaktadır. Güpegündüz sözcüğü zarf olarak kullanılan bir sözcük olmasının yanı sıra aynı zamanda pekiştirmeli sözler kategorisinde yer almaktadır. Pekiştirme amacıyla kullanılan sözcükler daima bitişik bir şekilde yazılır. Bu yüzden güpegündüz bitişik mi yazılır konusu büyük önem arz eder. Bu sözcük pekiştirmeli bir kelime olmakla birlikte aynı zamanda zarf görevini üstlenmektedir. Bu yüzden bu kelimenin güvenilir kaynak olarak gösterilen Türk Dil Kurumuna göre “güpe gündüz” şeklindeki ayrı yazımı imla hatasına neden olmaktadır. Buna göre güpegündüz doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Güpegündüz (doğru kullanım)
  • Güpe gündüz (yanlış kullanım)
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