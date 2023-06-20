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Farz etmek nasıl yazılır? Farz etmek ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

16.06.2023 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en zengin kelime dağarcığına sahip olan Türkçede farklı kelimelerin bir araya gelmesi ile oluşan birçok birleşik kelime, birleşik fiil ya da sıfat vardır. Türkçenin geniş kelime hazinesinin bir nedeni de bu çeşitliliktir. Özellikle etmek, edilmek, olmak gibi yardımcı fiiller ile oluşturulan birçok kelime vardır ve bu kelimelerin yazımlarında genel olarak hata yapılır.

Türkçedeki birçok kelime yabancı kökenlidir. Bazı kelimeler de başka kelimeler ile bir araya gelerek yeni anlamlara karşılık gelen ve birleşik türde olan kelimeler üreterek Türkçenin kelime hazinesinin genişlemesine neden olmuştur. Ancak bu çeşitlilik aynı zamanda bazı kelimelerin ya da ifadelerin yanlış telaffuz edilmesine ya da yanlış olarak yazılmasına da sebebiyet verebilir. Yazarken hataya düşülmemesi için Türkçe yazım kurallarına uyulması önemlidir.

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Farz etmek nasıl yazılır?

Türk Dil Kurumu varsaymak anlamına gelen farz etmek ifadesi için tek bir tanım yapmıştır. Varsaymak aynı zamanda cümle içinde farz etmek yerine de kullanılabilir. Aynı zamanda bu ifade birçok deyimde ya da atasözünde de yer alır. Farz etmek TDK’nin (Türk Dil Kurumu) resmî internet sayfasında yer alan bilgilere ve Türkçe yazım kurallarına göre ayrı yazılması gereken bir birleşik fiildir. Bitişik yazılması halinde yazım yanlışı yapılmış olur.

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Farz etmek ayrı mı yazılır?

Türkçe yazım kuralları yabancı kökenli kelimelerin, birleşik türde kelimelerin ya da fiillerin nasıl yazılacağını belirler. Bu kurallara uyulmadan yazılan kelimeler yazım hatası kabul edilir. Farz etmek yazımı ayrı olması gereken bir birleşik fiildir. Ayrı yazılmasının nedeni Türkçe yazım kurallarıdır. Bu kurallara göre etmek, edilmek, olmak, olunmak gibi yardımcı fiiller kullanılarak oluşturulan birleşik fiiller ayrı yazılır.

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Farz etmek bitişik mi yazılır?

Farz etmek doğru yazılışı ayrı olan bir birleşik fiil türüdür. Bitişik yazılmamalıdır. Türkçe yazım kurallarına göre yardımcı fiiller kullanılarak üretilen birleşik fiiller bazı kurallara bağlı olarak ayrı ya da bitişik yazılır. Örnek olarak farz etmek ile aynı anlama gelen varsaymak kelimesi bitişik yazılmalıdır. Çünkü varsaymak kelimesi var ve saymak kelimeleri ile üretilmiştir ve bir araya gelen bu iki kelimenin de anlamı değişmemiştir. Farz etmek ise etmek yardımcı fiiliyle oluşmuş bir birleşik fiildir ve kullanılan kelimeler herhangi bir ses düşmesi ya da türemesi yaşamamıştır.

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