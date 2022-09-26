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Güpegündüz yol ortasında cinsel ilişkiye girdiler! Üstüne bir de...

26.09.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya platformu Reddit'te yapılan bir paylaşım, olay oldu. İngiltere'nin St Albans şehrinde yaşanan olay, duyan herkesi şaşkına çevirdi. Bir kadının, bir çiftin her sabah aynı saatte evinin önünde cinsel ilişkiye girmeye başladıklarını ve bu esnada arabalarını da bloke ettiklerini açıklaması büyük dikkat çekti.

Güpegündüz yol ortasında cinsel ilişkiye girdiler! Üstüne bir de...

Bir çiftin herkesin görebileceği bir yerde, bir mülkün önündeki yolun ortasında sabahın erken saatlerinde araçlarının içinde cinsel ilişkiye girmesi ve bu durumun birkaç kez tekrarlanması üzerine mülk sahibi harekete geçti ve akıl danışmak için durumu sosyal medya platformu Reddit'e taşıdı.

ARAÇLARI DA BLOKE ETTİLER

İkilinin çırılçıplak soyunup hiçbir şeye aldırmadan köpek pozisyonunda cinsel ilişkiye girdiklerini, bunu yaparken de arabalarının camlarını açık bırakarak insanları hem görüntüye hem de yüksek sese maruz bıraktıklarını anlattı. Ayrıca araçlarını park ettikleri yer itibariyle, arabalarını kullanmalarını da bloke ettiklerini aktaran mülk sahibi buna dayanamadığını anlattı.

BİTMESİNİ İSTEDİ

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Adamın penisini, kadının ise biri büyük biri küçük olan biçimsiz göğüslerini bile ayırt edecek kadar buna maruz kaldığını aktaran talihsiz kadın, gidip camlarını tıklatmak ve iletişime geçmek istemediğini ancak sadece bu durumun bitmesini beklediğini aktardı.

ÖFKELENDİ

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Olay dayanılmaz hale gelince, eşinin ve bir komşunun gidip çiftle konuştuğunu aktaran kadın, adamın oldukça öfkeli bir tepki verdiğini ancak kızdığı şeyin uyarılmak değil yaptıkları şeyin ayıp olduğunun söylenmesi olduğunu açıkladı. Daha sonra polise haber vermeye karar veren komşuları, polislerin kendilerine bir kamera kurmalarını önerdiğini söylediler.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel ilişki
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