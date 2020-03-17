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Gurbetçiler köylerine yemekhane yapıtırdı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 17.03.2020 08:44 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde, Almanya’da faaliyet gösteren Almanya Çamdibililer Derneği tarafından 250 kişilik yemekhane yaptırıldığı bildirildi.Almanya Çamdibililer Derneği Başkanı Abdullah Koç, yaptığı açıklamada, ’’Çamdibi köyümüzde bulunan 3 katlı İmam lojmanımızın altına 250 kişilik yemekhane yapımını tamamladık.

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde, Almanya’da faaliyet gösteren Almanya Çamdibililer Derneği tarafından 250 kişilik yemekhane yaptırıldığı bildirildi.
Almanya Çamdibililer Derneği Başkanı Abdullah Koç, yaptığı açıklamada, ’’Çamdibi köyümüzde bulunan 3 katlı İmam lojmanımızın altına 250 kişilik yemekhane yapımını tamamladık. Tuvalaetleri, faynsla döşenmiş modern mutfağı ve tüm eşyalarıyla Çamdibi köyünün uzun yıllar ihtiyacını karşılayacak sosyal bir hizmeti bitirmemizde desteği olan gurbetçilerimize sonsuz teşekkürler. Ayrıca 3 katlı binamızın çatısı da tamamen yenilendi. Dernek olarak çalışmalarımız devam edecek’’ dedi.
400 nüfuslu ve Aslanapa ilçesine 25, Kütahya merkeze 65 kilometre uzaklıkta olan köyde Cami Dernek Başkanı olan Mustafa Kahraman, yaptığı açıklamada, ’’Gurbetçi derneğimiz köyümüzde her türlü hayır işlerinde yanımızda oluyor. Onların varlığını bilmek bizlere güç veriyor. Rabbim yaptıkları hayırları kabul eylesin’’ ifadelerini kullandı.

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