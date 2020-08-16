Gurbetçilere dönüş yolunda hüzün ve gözyaşı eşlik ediyor

Her yıl Türkiye'ye girişte büyük bir sevinç, geri dönüşte ise hüzün ve üzüntü yaşadıklarını dile getiren Gökgül, "Ülkemize geldiğimiz zaman mutluluğumuz anlatılmaz, gerçekten yaşamanız lazım. Tatilimiz güzel geçti. Koranavirüs nedeniyle biz de bir yere çıkamadık fakat aile ve akrabalarımızla bol bol vakit geçirdik. Şimdi dönüyoruz, seneye Allah büyük." dedi.

EDİRNE (AA) - HAKAN ŞAHİN - Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçi lerin heyecanla giriş yaptıkları Kapıkule Sınır Kapısı'ndan dönüş yolculuklarına hüzün ve gözyaşları eşlik ediyor.

Kırşehirli Hüsnü Genç ise dünyanın birçok şehrini gezdiğini beldeleriyle, ilçeleriyle, Türkiye kadar güzel bir ülke olmadığını vurguladı.

- Memlekete gözyaşıyla veda etti

Asuman Genç de tatillerinin çok güzel geçtiğini, Kurban Bayramı'nı aileleriyle kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.

"Giderken insan üzülüyor işte" derken gözyaşlarıın tutamayan Genç, Türkiye'ye girerken çok büyük bir heyecan yaşadıklarını ancak giderken de üzülüp ağladıklarını dile getirdi.

Genç, "Gerçekten bu duyguları anlatmak çok zor, yaşamak lazım. Kurban Bayramı'nı ailemizle geçirdik. Bizim için çok özeldi. Şimdi dönüş zamanı." diye konuştu.

