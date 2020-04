Gurbetçileri ağlatan anons: Sizler için buradayız

Yurt dışından gelen ve Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Aydın’daki KYK yurtlarına yerleştirilerek 14 günlük karantina süreci başlayan vatandaşlar, devletin kendilerine sunduğu imkan ve hizmetler karşısında duygulu anlar yaşadılar. Yemeklerinden, internete kadar her türlü ihtiyaçları devlet tarafından karşılanan vatandaşlar görevlilerin nazik ve sıcak ilgisi nedeniyle devlet yetkililerine bol bol dua edip teşekkür ettiler.

Önceki gün Cezayir’den uçakla alınıp Türkiye’ye getirilen vatandaşlardan 449’u Aydın’daki yurtlarda karantinaya alındı. Yurtlara yerleştirilen tüm vatandaşların sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yurtlarda karantinaya alındığını belirten Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, “Devlet olarak tüm vatandaşlarımızın yanındayız. Yurtlara yerleştirilen vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçları karşılayıp ağırlıyoruz. Vatandaşlarımız da 14 gün boyunca odalarından çıkmayarak süreci tamamladıktan sonra evlerine geçecekler” dedi.

Aydın’da şu anda Cezayir’den gelme 449 vatandaşın bulunduğunu bunlardan 160 kişinin Söke’de Meryem Yazıcıoğlu KYK’da 289 kişinin de Efeler Adnan Menderes KYK’da misafir edilirken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın bir ayrıcalık olduğunu fark ettiklerini belirten vatandaşlar, “Virüsten sonra ciddi bir sıkıntı yaşadık. Cezayir’den ülkemize gelmeden önce yemek yiyemediğimiz günler oldu. Allah devletimizden razı olsun. Hepimiz 5 yıldızlı otel konforunda ayrı ayır odalara yerleştirildik. Her şey muntazam olarak kapımıza geliyor. Şu bilinsin ki Türkiye Cumhuriyeti sadece Türkiye sınırları içinde yaşayan vatandaşlarına değil, dünyanın dört bir köşesinde yaşayan vatandaşına sahip çıkıyor. Bunu başka bir ülkede yaşamayan zor anlar” diye konuştular.

Ailesine gönderdiği anons ile teşekkür etti

Karantina kapsamında Cezayir’den getirilip Aydın’daki KYK yurtlarında misafir edilen vatandaşlardan Gürkan Alaca, durumunu merak eden ailesine ve arkadaşlarına odasından kaydettiği görevlilerin anonsunu paylaşarak anlattı. Gürkan Alaca’nın babası Rasül Alaca, Annesi Medine Alaca ve eşi Gurbet Alaca’ya gönderdiği ses kaydında yurtta görevlilerin yaptığı anonslar yer alıyor. Görevlilerin ‘Sizler için buradayız, başımızın üstünde yeriniz var’ diye başlayan anonslarını paylaşan Gürkan Alaca, tüm yetkililere teşekkür etti.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, devlet olarak her zaman vatandaşın yanında olduklarını belirterek, bir an önce sağlıklı günlere ulaşmak için vatandaşların Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarına titizlikle riayet etmesini istedi.