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Gurbetçilerin anavatan yolculukları sürüyor

20.07.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gurbetçilerin anavatan yolculukları sürüyor

EDİRNE (AA) - Avrupa'da yaşayan Türklerin memleketlerine gitmek üzere Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor.

Geçen yıl salgın tedbirleri kapsamında memleketlerine gelemeyen gurbetçiler, bu yıl yoğunluk oluşturdu.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan gurbetçiler, kısa bir molanın ardından memleketlerinin yolunu tutuyor.

- Altınlı ailesi için çifte bayram

Gurbetçilerden Almanya'dan yurda kesin dönüş kararı alan Altınlı ailesi için Kapıkule'den giriş "çifte bayram" oldu.

Bekir Altınlı, AA muhabirine vatan hasretinin artması nedeniyle kesin dönüş kararı aldığını söyledi.

Bayrama Kapıkule'de girdiklerini belirten Altınlı, "Biraz daha erken gelecektik ama işlerimizi bitiremedik. Kesin dönüş yaptık, artık Alanya'ya yerleşeceğiz. Önce ortamı tanıyıp ona göre iş yapacağım. 40 yıllık ayrılık az bir zaman değil." dedi.

Son yıllarda Avrupa'da yabancı düşmanlığının arttığına dikkati çeken Altınlı, Almanya'da babasıyla başlayan "misafirliklerinin" bugün sona erdiğini vurguladı.

- "Bir an evvel yetişmek için uyumadan geldim"

Almanya'dan memleketi Ankara Polatlı'ya giden Hüseyin Çolak, cuma günü yola çıktığını, aracının arıza yapması nedeniyle bayrama evinde giremediğini söyledi.

Kovid-19 nedeniyle geçen yıl Türkiye'ye gelemediğini belirten Çolak, "Memleket hasretiyle yolda uyumadan geldim. Dün yola çıktım, 2 bin 150 kilometre yapmışım hiç durmadım. Yeter ki ben memleketime kavuşayım, yurduma kavuşayım, vatanımı göreyim. Ben Türkiye'yi çok seviyorum. Vatanımı, milletimi çok seviyorum." diye duygularını dile getirdi.

Hüseyin Çolak'ın oğlu Umut Çolak da 2 yıl sonra Türkiye'ye geldikleri için çok sevindiğini, bayramda kuzenleriyle görüşeceğini belirtti.

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