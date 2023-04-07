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Gurbetçilerin gönderdiği yardımlar Kahramanmaraş'taki depremzedelere ulaştırılıyor

07.04.2023 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği, yurt dışında yaşayan hayırseverlerin bağışlarını, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta afetzedelere ulaştırıyor.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından çalışma yürüten sivil toplum kuruluşlarından Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği, Kahramanmaraş'ta birçok yardım faaliyetinde bulunuyor.

Yurt dışındaki bağışçıların desteğini alan dernek, afetzedelere sıcak yemek, giysi, gıda ve ekmek yardımlarını sürdürüyor.

Derneğin Kahramanmaraş sorumlusu Fatih Demir, AA muhabirine, depremin ardından kentte yardım faaliyetinde bulunduklarını söyledi.

Depremin ilk gününden itibaren afetzedelere 14 bin battaniye dağıttıklarını belirten Demir, "Depremin 3'üncü günü mobil fırın kurarak ekmek üretimine başladık. Günde ortalama 7-10 bin arasında ekmek yapıyoruz." dedi.

Demir, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde lojistik merkezi oluşturduklarını dile getirerek, depremzedelere gıda, giysi, sıcak yemek ve ekmek dağıttıklarını ifade etti.

Depremin ilk zamanlarında arama kurtarma faaliyetlerine de katıldıklarını vurgulayan Demir, "Yurt dışından getirttiğimiz mobil kliniğimiz ile 20 bin kişiye sağlık taraması yaptık." diye konuştu.

"GÜNLÜK 1200 KİŞİYE İFTAR VERİYORUZ"

Derneğin Kayseri Şube Başkanı Mehmet Topuz ise ramazan ayının başlamasıyla yardımlara ağırlık verdiklerini söyledi.

Abdulhamit Han Cami avlusunda çadırlardan iftar sofrası ve mescitler oluşturduklarını ifade eden Topuz, "Günlük 1200 kişiye iftar veriyoruz. Her gün değişik menülerle oluşturulan bu yemekler Kahramanmaraşlı vatandaşlarımıza sunuluyor." diye konuştu.

Topuz, mobil aşevlerinin ise mahallelerde hizmetlerine devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Depremin başından bu yana aşevlerimiz ve iftar çadırlarımızda yaptığımız yemek sayılarının toplamını ifade edecek olursak, 100 binin üzerinde insanımıza günlük en az dört çeşit olmak üzere sıcak yemek hizmeti verdik. Avrupa merkezli yürüttüğümüz bu çalışmaların özelikle maddi kaynağı yurt dışındaki gurbetçilerimizden oluşuyor. O kardeşlerimizin de depremle birlikte çok ciddi hassasiyetleri oldu. Yurt dışından gönderdikleri yardımlar ile bu hizmetlerin büyük bir bölümü gerçekleşiyor. Gurbetteki tüm kardeşlerimize bu yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum."

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