Gürbüz’den yeni doğan bebeğe altın

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, geçen yıl başlattıkları yeni doğan bebeklere altın kampanyasına 2021 yılında da devam ettiklerini söyledi.

Her doğan bebeğe hediye edilecek altınla ailelerin sevinçlerine ortak olacaklarını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan Devlet Hastanesi’nde Esra ve Osman Sönmez çiftini ziyaret etti.

Esra ve Osman Sönmez çiftinin isteği üzerine kız bebeğin ismini de belirleyen Başkan Gürbüz, altın taktıktan sonra bebeğe Zeynep Rana ismini verdi.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Başkan Gürbüz, “Bu şehri emanet edeceğimiz çocuklarımıza ilk hediyelerini biz veriyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı gelişimi ve mutlu bir Elbistan’da geleceğe adım atmaları için anne ve babalarımızın yanında olmak istedik. Onların gönüllerinde ve gözlerinde yaşadıkları mutluluklarına bir nebze de olsa katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bu yüzden yeni doğan her bebeğe altın hediye ediyoruz. Böylece, büyüdüğünde bu şehri emanet edeceğimiz çocuklarımıza ilk hediyelerini biz vereceğiz. Biz, bu şehrin her bir ferdi için aşkla hizmet etmeye çalışıyoruz. Elbistan’ı yeni yaşam alanları ile değiştiriyor, geliştiriyor ve güzelleştiriyoruz. Elbistan ailesinin, ferdi olacak bebeklerimize sağlıklı uzun ömür diliyorum. Yeni doğan bebeklerimize belediyemizden bir anı kalması için hayata geçirdiğimiz altın uygulamamızı 2021 yılında da devam ettiriyoruz. Bu günde Esra ve Osman Sönmez çiftimizi ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik ve hediyelerini takdim ettik. Bebeğimizin annesi Esra Hanım bebeğimize isim bırakmam için benden ricada bulundu. Açıkçası bu rica beni duygulandırdı. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bende Zeynep Rana isminin güzel ve anlamlı olduğunu belirterek bu ismi kurduk. Çiftimize ve yeni doğan bebeğimize bir ömür sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. İnşallah vatanımıza ve milletimize hayırlı bir evlat olarak büyüyecek” dedi.

Anne Esra Sönmez ise, “Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz’ün bu farklı ziyareti için çok teşekkür ediyorum. Bugün belediye başkanımız öyle bir sürpriz yaptı ki beni çok duygulandırdı. Özellikle isim konusunda bizleri kırmadığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Bebeğimizin ismini Zeynep Rana olarak belirledi” diyerek duygularını dile getirdi.