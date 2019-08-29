Gürcistan'ın masal diyarı: Mestia

Mestia'nın özellikle doğa turizimini sevenlerin ilgi gösterdiği bir cazibe merkezi olduğunu belirten Dinçer, "Burada çok sayıda yürüyüş parkurları yer alıyor. Özellikle Chaladi Buzulu ve Korildi gölleri var. Gerçekten çok büyüleyici zirvelerin eşliğinde yer alan bir yürüyüş parkuruna sahip." dedi.

Çukurova Doğa Gezginleri Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Dinçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp olarak 2019 yılı faaliyet programı kapsamında 17 kişilik bir grupla Svaneti bölgesine geldiklerini söyledi.

'MESTİA'DA TARİHE DOKUNUYORSUNUZ'

Mestia'da adeta düşler dünyasında bir yolculuk yaptıklarını kaydeden Dinçer, şunları ifade etti:

"Gürcistan'da yüksek rakımlı Kafkaslar'ın 5 büyük zirvesi yer alıyor. En önemli cazibe merkezi olan Mestia'da tarihe dokunuyorsunuz. Burada bin yıllık Svan kuleleri bulunuyor. Çok büyüleyici bir ortam. Dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan, insanların kendi yaşamlarını korumak amacıyla yaptığı özel yapılar bulunuyor. Mestia kasabasına bağlı Ushguli köyü ise UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alıyor."

Mestia'ya Türkiye ve dünyanın birçok yerinden insanların akın akın geldiğini vurgulayan Dinçer, "Mestia, doğaseverlerin geldiği bir bölge. Türkiye'den de sürekli turların düzenlendiği bir cazibe merkezi haline geldi. Dünyanın birçok yerinden insanlar akın akın buraya geliyor. Burası kışın ise bir kayak merkezi olma özelliğine sahip." diye konuştu.

Dinçer, Mestia'da küresel ısınmanın etkilerini de gözlemlediklerini belirterek, "Buzullar çok düşük rakımlardan başlarken, her geçen yıl eriyor. Geçtiğimiz yılla kıyasladığımda arada büyük fark var. Buzullar vadiden dağlara doğru çekilirken, küresel ısınmanın etkisini gözlemledik." yorumunda bulundu. (AA)



