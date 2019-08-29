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Gürcistan'ın masal diyarı: Mestia

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 29.08.2019 13:59 | Son Güncelleme

Kafkas Dağları'nın eteğindeki masal diyarı Svaneti bölgesindeki Mestia kasabası, Svan kuleleri, buzul vadileri ve gölleriyle turistlerin ilgisini çekiyor.

Masallardaki Anka kuşunun küllerinden doğduğu, insanlığın yaşam kaynağı Kafkasya'nın en yüksek 10 zirvesinden 5 zirvenin çepeçevre sardığı Gürcistan’ın Svaneti bölgesinde yer alan Mestia kasabası, ziyaretçilerine adeta düşler dünyasını yaşatıyor.

Kasaba, çevresini saran buzullarla kaplı zirvelerin kuşattığı bir vadi içinde yer alırken, günübirlik turlarla zirvelere "el dokunuşu" kadar yaklaşılıyor.

Alp'in çayırlar içinden doğa yürüyüşlerinin gerçekleştirildiği Mestia kasabasından günübirlik Chaladi Buzul Vadisi'ne ve zirvelerin ortasında yer alan Korildi göllerine yürüyüş gerçekleştiriliyor.

Çukurova Doğa Gezginleri Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Dinçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp olarak 2019 yılı faaliyet programı kapsamında 17 kişilik bir grupla Svaneti bölgesine geldiklerini söyledi.

Mestia'nın özellikle doğa turizimini sevenlerin ilgi gösterdiği bir cazibe merkezi olduğunu belirten Dinçer, "Burada çok sayıda yürüyüş parkurları yer alıyor. Özellikle Chaladi Buzulu ve Korildi gölleri var. Gerçekten çok büyüleyici zirvelerin eşliğinde yer alan bir yürüyüş parkuruna sahip." dedi.

'MESTİA'DA TARİHE DOKUNUYORSUNUZ'

Mestia'da adeta düşler dünyasında bir yolculuk yaptıklarını kaydeden Dinçer, şunları ifade etti:

"Gürcistan'da yüksek rakımlı Kafkaslar'ın 5 büyük zirvesi yer alıyor. En önemli cazibe merkezi olan Mestia'da tarihe dokunuyorsunuz. Burada bin yıllık Svan kuleleri bulunuyor. Çok büyüleyici bir ortam. Dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan, insanların kendi yaşamlarını korumak amacıyla yaptığı özel yapılar bulunuyor. Mestia kasabasına bağlı Ushguli köyü ise UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alıyor."

Mestia'ya Türkiye ve dünyanın birçok yerinden insanların akın akın geldiğini vurgulayan Dinçer, "Mestia, doğaseverlerin geldiği bir bölge. Türkiye'den de sürekli turların düzenlendiği bir cazibe merkezi haline geldi. Dünyanın birçok yerinden insanlar akın akın buraya geliyor. Burası kışın ise bir kayak merkezi olma özelliğine sahip." diye konuştu.

Dinçer, Mestia'da küresel ısınmanın etkilerini de gözlemlediklerini belirterek, "Buzullar çok düşük rakımlardan başlarken, her geçen yıl eriyor. Geçtiğimiz yılla kıyasladığımda arada büyük fark var. Buzullar vadiden dağlara doğru çekilirken, küresel ısınmanın etkisini gözlemledik." yorumunda bulundu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Mestia Kafkas Dağları turist Tatil

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