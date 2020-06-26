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  4. Gürcistan'dan Otokar'a 175 adetlik otobüs siparişi

Gürcistan'dan Otokar'a 175 adetlik otobüs siparişi

İSTANBUL HABERLERİ  | 26.06.2020 18:09 | Son Güncelleme

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç: - "Üretime Gürcistan ihalesi ile hız vereceğiz. Gürcistan toplu ulaşımına yeni bir soluk getireceğiz"

İSTANBUL (AA) - Otokar, Gürcistan Belediye Kalkınma Fonu ile 175 adet otobüs ve bu otobüslerin yedek parça ve eğitimlerini kapsayan yaklaşık 18,7 milyon avro tutarında bir sözleşme imzaladı.

Otokar açıklamasına göre, şirket, 57 yıllık deneyimi ile ürettiği araçlarla kullanıldığı ülkelerde tasarımı, ergonomisi, teknolojisi ile büyük beğeni toplayan otobüsleri için 2020'nin en büyük ihracat anlaşmalarından birini Gürcistan ile yaptı.

Otokar, 175 adet otobüs ile Gürcistan toplu ulaşımında yeni bir dönem başlatacak. Gürcistan Belediye Kalkınma Fonu ile yapılan 18,7 milyon avro tutarındaki anlaşmaya göre 6 farklı şehirde kullanılacak 117 Sultan LF ve 58 Kent LF’nin teslimatları 2020 yılı içinde başlayacak. Otobüslerin yedek parça temini ve eğitimleri de Otokar tarafından verilecek.

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Gürcistan’ın artan toplu taşıma ihtiyacını karşılamak üzere başlatılan dönüşüm çalışmaları neticesinde uluslararası rakiplerini geride bırakan Otokar’ın normalleşme sürecinin başında böylesine önemli bir ihaleyi kazanmasından dolayı memnuniyetini belirtti.

Görgüç, "Küresel ölçekte zor bir dönemden geçiyoruz. Kovid-19, bir sağlık krizinin ötesinde, ekonomik ve sosyal kalkınmayı derinden etkiledi. Bu günleri de geride bırakacağız. Üretime Gürcistan ihalesi ile hız vereceğiz. Gürcistan toplu ulaşımına yeni bir soluk getireceğiz. Yıl sonunda hizmet vermeye başlayacak olan araçlarımız, tasarımları, teknik özellikleri, geniş iç hacmi ile Gürcistanlılara daha çevreci ve konforlu bir seyahat sunarak ulaşımda yeni bir dönem başlatacak. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

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