Güreşte Dünya Şampiyonası kadrosu belli oldu

Başkent Zagreb'de 13-21 Eylül'de yapılacak şampiyonada 30 milli güreşçi madalya için mindere çıkacak.
Dünya Güreş Birliğinin internet sitesindeki şampiyona kadrosunda yer alan milli güreşçiler şöyle:
57 kilo: Yusuf Demir
61 kilo: Emrah Ormanoğlu
65 kilo: Cavit Acar
70 kilo: Haydar Yavuz
74 kilo: Soner Demirtaş
79 kilo: İbrahim Metehan Yaprak
86 kilo: Osman Göçen
92 kilo: Alperen Tokgöz
97 kilo: Resul Güne
125 kilo: Hakan Büyükçıngıl
50 kilo: Evin Demirhan Yavuz
53 kilo: Zeynep Yetgil
55 kilo: Elvira Süleyman Kamaloğlu
57 kilo: Emine Çakmak
59 kilo: Bediha Gün
62 kilo: Selvi İlyasoğlu
65 kilo: Kadriye Aksoy Koçak
68 kilo: Buse Tosun Çavuşoğlu
72 kilo: Nesrin Baş
76 kilo: Elmira Yasin
55 kilo: Muhammet Emin Çakır
60 kilo: Enes Başar
63 kilo: Kerem Kamal
67 kilo: Murat Fırat
72 kilo: Selçuk Can
77 kilo: Ahmet Yılmaz
82 kilo: Alperen Berber
87 kilo: Hasan Berk Kılınç
97 kilo: Abdulkadir Çebi
130 kilo: Muhammet Hamza Bakır
Okuyucu Yorumları 0 yorum