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Gürkan, Bölge Müdürü Dündar’ı ziyaret etti

MALATYA HABERLERİ  | 29.09.2020 17:41 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya’ya yapılacak yatırımları görüşmek ve istişarelerde bulunmak üzere Elazığ DSİ 9.

Gürkan, Bölge Müdürü Dündar’ı ziyaret etti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya’ya yapılacak yatırımları görüşmek ve istişarelerde bulunmak üzere Elazığ DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar’ı ziyaret etti.
DSİ 9. Bölge Müdürlüğünün ve Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin yapacağı yatırımlar hakkında istişarelerde bulunulduğunu belirten Başkan Gürkan, “Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar’la yapılacak hizmetlerle alakalı istişarelerde bulunmak için kendisini ziyaret ettik. Mahmut Beyin yakın ve sıcak karşılamalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Kendileri göreve başladıkları zaman bizleri Malatya’da gelip ziyaret ettiler. Yaptıkları çalışmalar ile ilgili bilgiler sundular ve ortak yapacağımız çalışmalarla ilgili hangi yol haritası üzerinde çalışmalar yapacağız bunun istişaresinde bulunmuştuk. Bugünde kendilerini ziyaret ettik ve kendilerine görevlerinde başarılar diliyoruz.
Mahmut Beyin konuya hâkimiyeti ve çalışmaları noktasında kendilerini kutluyorum. Bizlerde gerek MASKİ ile birlikte kendileriyle yapacağımız ortak projelerde gerek Malatya Büyükşehir Belediyemiz ile ilgili yapacağımız projelerle neler yapılabilir, yol haritamız nasıl olur, işlerin daha çabuklaşması anlamında neler yapabiliriz bunları görüşmek için bir araya geldik. MASKİ’nin birkaç yerde su tahsis talepleri var. Mahmut Beyin bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğine eminim. Gölet ve barajlarla ilgili talep ve isteklerimiz noktasında fikir alışverişinde bulunduk. İnşallah talep, istek ve ödenek noktasında görüşmeler yaptık. Ben tekrar kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar da, “Değerli Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan Beyefendiyi Bölge Müdürlüğümüzde ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Değerli Başkanımızın kararlı ve hızlı kararlar verdiğini göreve ilk geldiğimde yaptığımız istişarelerde gördüm. Bunu her defasında ifade ediyorum. Böyle bir anlayış içerisinde bizlerin beraber çözemeyeceğimiz hiçbir iş olmaz. İnşallah el birliğiyle Malatya’mızın ihtiyaç duyduğu hizmetleri koordineli bir şekilde yapıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Yapılacak olan hizmetlerin bir an önce faydaya dönüşmesini sağlayacağız. Sayın Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gürkan, Bölge Müdürü Dündar’ı ziyaret etti

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