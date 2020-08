Gürkan Pötürgede inceleme yaptı

“Pandemi ve deprem sıkıntısına rağmen yatırımlar devam ediyor”

Malatya’da 50-60 yılda yapılacakların sırayla yapıldığını söyleyen Gürkan, “Lisanslı depoculuk, alternatif yollar, fuarcılık merkezi gibi her şey yapılıyor, sorunlar bir bir çözülüyor. Vagon Onarım Fabrikası ve Yimpaş sorunları çözülüp faaliyete geçiyor. Yol asfaltla ilgili 85 tane şantiyemiz var, bunların 23’ü Pütürge’de. Malatya’nın tamamı olan 12 bin 300 kilometrekarenin birçok noktasında yol çalışması yapıyoruz. Biz, bin kilometre üzerinde yol çalışmasını bitirdik. Bu, Malatya ve Türkiye tarihinde rekordur. Pandemi ve deprem sıkıntısına rağmen hizmet ve yatırımlar devam ediyor. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın mantığıyla hareket ediyoruz. Çalışmanın, gayret etmenin önemini biliyor, adil ve adaletli olarak azimli bir şekilde çalışıyoruz. Pütürge’de hedeflerimiz arasındaki 20 kilometre grup yolu zorlu bir güzergâh ama onu da yapacağız. Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız ve milletvekillerimizin destekleri ile her tarafta çalışıyoruz.Borç ödedik, yer satmadık, yer aldık. Samimi olursanız her türlü zorluğu aşarsınız. Halka hizmet hakka hizmettir diyorum. Güzel karşılamadan dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.