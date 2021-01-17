Gürkan, “SANKO holding bölgemiz için önemli bir yatırım kuruluşumuzdur”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sani Konukoğlu’nu makamında kabul ederek bir süre görüştü. Malatya tarihi hakkında bilgiler veren Başkan Gürkan, “Malatya’yı insanlık medeniyetinin başladığı, Anadolu’yu Anayurt yapan Destan Şehir” diye tabir ediyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ziyaret sırasında, Malatya tarihinde önemli bir yere sahip olan Arslantepe’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinde yer aldığını ve bu yıl asıl listede yer alması için gerekli döküman çalışmalarının yapıldığını belirtti. Gürkan, “Arslantepe ilk medeniyetin başladığı, ilk yerleşik hayatın, bürokrasi hayatının, muhasebe kayıtlarının, ilk gümrükleme işlemleri ile taş devrinden demir devrine evrimin yaşandığı yerdir. Onun için biz ‘İnsanlık Medeniyetinin Başladığı Anadoluyu Anayurt Yapan Destan Şehir’ diyoruz. Anadolu’nun kapılarının 1071 Malazgirt zaferi ile açıldığı söylenmekte aslında 670’li yıllarda Battalgazinin babası ve amcaları Anadolu’ya geliyor. Babası Ankara’nin fethi sırasında, amcası Sivas’ın fethinde kendisi ile Eskişehir’in feshinde şehit oluyor. Buda bize gösteriyor ki Anadolu’nun fethi 1071 yılından 400 yıl önce başlamıştır” diyerek, Malatya tarihi hakkında bilgiler aktardı.

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sani Konukoğlu’nu ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Gürkan, “SANKO Holding Gaziantep ve bölgemiz için önemli bir yatırım kuruluşumuzdur. Bölgemizde hem yatırım hem de istihdam oluşturulması noktasında önemli yatırımları bulunmakta. Bu anlamda bütün müteşebbislerimize yaptıkları yatırımlardan dolayı müteşekkir olduğumu belirtmek istiyorum. Özellikle müteşebbislerimizin önündeki engellerin açılması, teşvik edilmesi noktasında Devlet ve Yerel Yönetimler olarak üzerimize büyük yükümlülükler ve sorumluluklar düşüyor. SANKO Holdingin Gaziantep ve bölgemizde yaptığı yatırımları takdirle karşılıyorum. Gaziantep’in omurgasını Gaziantepli iş adamlarımızın temsil etmiş olması bu süreç inşallah Malatya’da ve bölgemizde de genişleyerek devam etmesi önemli bir rol model olacaktır” şeklinde konuştu.

Malatya’nın kendileri için önemli bir şehir olduğunu belirten SANKO Yönetim Kurulu Başkanı Sani Konukoğulu, “Ülkemizin kayısısını dünyaya tanıtan, dünyada bir numara olan kayısıyı yetiştiren bir şehir Malatya. Arslantepe ile ilgili bilgileri de Sayın Başkanımızdan dinledik. Anadolu’nun fethi 1071 yılında değil 600’lü yıllarda Battalgazi’nin basasının gelişi ile başlayan bir dönem. Malatya Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman bu bölge aslında medeniyetin doğduğu ve dünyanın ilklerinin olduğu yerler. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğimiz zaman Türkiye’mizi hep beraber dünyanın lider ülkesi konumuna getireceğimiz konusunda şüphemiz yok. Biz inanıyoruz bu inancımızla da var gücümüzle çalışıyoruz. Gaziantep’te var gücümüzle çalışıyoruz. Malatya’da inanılmaz efor sarf ediyoruz. Sayın Başkanımız nezdinde bütün Malatyalıları kutluyorum. İnşallah çok güzel işleri hep birlikte yapacağız” diye konuştu.

