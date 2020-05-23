Gürkan, Sümerparkta incelemelerde bulundu

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Sümerparkta yenileme çalışmalarına devam ediyor. Birinci etap çalışma, 2 milyon TL yerine 1 milyon TL’ye mal oluyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da devam eden çalışmaları sık sık yerinde inceliyor.

Kent merkezinin ortasında bulunan ve Malatyalıların gün içinde en çok uğradığı mekanlardan biri olan Sümerpark, yeni yüzüyle yine en çok rağbet gören mekanlardan biri olmaya devam edecek.

Devam eden çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Sümerparktaki düzenleme çalışmalarını Büyükşehir Belediyesinin kendi imkanlarıyla yaptığını söyledi.

2 milyon TL yerine 1 milyon TL’ye mal oluyor

Sümerpark’ın birinci etabında çalışmaların büyük oranda tamamlandığını belirten Başkan Gürkan, “Biz yenileme çalışmalarını ihale yoluyla yapmış olsaydık. Kendi imkanlarımızla yaptığımızdan daha fazla öderdik. Biz 1 milyon TL’ye yaptık. Dışarıdan yaptırsaydık bu rakam 2 milyon TL’yi bulurdu. Parkımızı her yaşta insanımızın rahatça kullanabileceği bir mekana dönüştürdük. Engelli vatandaşlarımızda buradan faydalanabilecekler. Yürüyüş parkurları, oyun alanları, spor alanları ve dinlenme mekanlarıyla parkımız huzur saçacak. Parkımız içindeki anfi tiyatro salonunda düzenleme çalışmaları kapsamında yenilendi. Hemşehrilerimizden tek isteğimiz, parklarımızın hijyen içinde olması gerekiyor. Bunun içinde biz her türlü önlemi alıyoruz. Parklarımızda daha sağlıklı vakit geçirmek için çöp atmayıp, temiz tutmalıyız. Hayat normale döndüğü vakitlerde en çok ziyaret edilecek yerler parklarımızdır. Çalışmalarda emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

