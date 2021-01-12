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Gürkan: “Vatandaşlarımızın fikir ve görüşleri bizim için önemli”

12.01.2021 16:32 | Son Güncelleme:
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, şehir merkezinde gezi ve incelemelerine devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, şehir merkezinde gezi ve incelemelerine devam ediyor. Her fırsatta gezi programları ile vatandaşla bir araya gelen Başkan Gürkan, Emeksiz Caddesi ve çevresindeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Büyükşehir Belediyesi olarak yapmış olduğumuz hizmet ve yatırımlarda her zaman vatandaşlarımızın görüş ve fikirlerine önem vermekteyiz. Vatandaşlarımızın fikir ve görüşleri bizim için değerlidir. Büyükşehir Belediyesi MEGSAŞ Ekmek Kulübesinde ekmek alan vatandaşlarla sohbet edene Başkan Gürkan, “Büyükşehir Belediyesi olarak MEGSAŞ Ekmek Fabrikamız ile vatandaşlarımızın ekmek ihtiyaçlarını daha ucuz bir şekilde karşılamalarını sağlamaktayız. Malatya’mıza ve hemşerilerimize daha iyi ve kaliteli hizmet sunmak için Büyükşehir Belediyesi olarak yeni bir ekmek fabrikası ve yemek fabrikası yapıyoruz. Bu çalışmalarımız ile hemşerilerimize daha kaliteli hizmet sunmaktayız” dedi.
Belediye ve MEGSAŞ hizmetlerinden memnun olduklarını belirten vatandaşlar ise, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın halkın içinde olması, gezmesi çok güzel. MEGSAŞ Ekmek Fabrikası çok geniş bir ürün yelpazesine sahip. Hem ekmek ihtiyacımızı hem de pasta ve diğer ekleri temin edebiliyorum. Bu hizmetlerden dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar.

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