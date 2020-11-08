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Gürkan’dan mahalle ziyaretleri

MALATYA HABERLERİ  | 08.11.2020 17:32 | Son Güncelleme

Malatya’nın her köşesinde mahalle ziyaretlerini sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bu kez beraberindeki heyetle Akçadağ’ın Doğu Mahallesi’ne konuk oldu.

Malatya’nın her köşesinde mahalle ziyaretlerini sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bu kez beraberindeki heyetle Akçadağ’ın Doğu Mahallesi’ne konuk oldu. Sevgi gösterileriyle karşılanan Gürkan, birlik ve beraberlik mesajları verdi.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beraberinde AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hakkı Peker, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ömer Akın ile birlikte Akçadağ Doğu Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Akçadağ Doğu mahallesinde vatandaşların sevgi gösterileri ile karşılanan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve beraberindeki heyete Akçadağ’ın meşhur kömbesi ve pilavı ikram edildi.
Başkan Gürkan, Akçadağ pilavını karıştırırken, közde pişen saç kömbesini de yakından inceledi. Vatandaşların yoğun ilgi ve sevgi gösterilerinden dolayı teşekkür eden Başkan Gürkan, gösterilen sevgiye ve ilgiye layık olabilmek için Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman vatandaş odaklı hizmet ürettiklerini belirtti. Sohbet sırasında Akçadağ’ın kendisinde ayrı bir yeri olduğunu ifade eden Gürkan, “Malatya’nın her köşesinde bizi bağrına basan bir sahiplenme görüyorum. Bu elbette bizi mutlu ediyor. Birlikteliğimizi daha da güçlendirmemiz lazım. Bu tür köy mahalle gezilerimizle vatandaşlarımızın dertlerini dinliyoruz, onların sevincini varsa üzüntüsünü paylaşıyoruz. Bizlere bu sıcaklığı gösteren tüm hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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