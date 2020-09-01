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Gürkan’dan yeni adli yıl ziyareti

MALATYA HABERLERİ  | 01.09.2020 17:17 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeni Adli Yılın başlaması dolayısıyla Adliye Sarayını ziyaret etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeni Adli Yılın başlaması dolayısıyla Adliye Sarayını ziyaret etti. Tüm Adalet camiasının adli yılını kutlayan Gürkan, büyük ihtiyaç duyulan Yeni Adalet Sarayının yapımı için yoğun gayret içerisinde olduklarını belirtti.
Malatya Barosu Başkanlığı ziyaretinde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeni Adli Yıl dolayısıyla Malatya Adliyesine ziyarette bulunduğunu kaydederek, “Bu kapsamda Baro Başkanımızı ziyaret ettik. Başsavcımızı, İdare Mahkemeleri ve komisyon başkanlarımızı ziyaret ettik” dedi. Başkan Gürkan, mevcut Malatya Adliye Sarayının 17 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu ve artık Malatya’ya kifayet etmeyen bir yapıda olduğuna işaret ederek “Koridorlar da bölünmüş ve fiziki mekanın yetersiz kaldığı, dosyaların kolay muhafaza edilemediği, hakimlerin daha rahat koşullarda çalışamayacağı bir yapı formatında” dedi.
“2023’te yeni bir çehre”
Başkan Gürkan, Yeni Adliye Sarayı için yaptıkları çalışmalara değinerek, “Başsavcılığımız, Baromuzla istişareler sonucu ilgili Adalet ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarımız nezdinde yaptığımız girişimler neticesinde Yeni Adliye Sarayı için çalışmalar başladı. Çevre yolu altı Yeşiltepe bölgesindeki belediyemize ait 100 dönümlük araziyi Adalet Sarayı için tahsis ettik ve Hazine ve Maliye Bakanlığımız onayladı. Oradaki hastane binasının yıkım sürecini arkadaşlarımız başlattı. En kısa sürede yıkım ve hafriyat çalışmaları tamamlanarak Adalet Bakanlığına yer teslimi gerçekleştirilecektir. Tabi bu süreç içerisinde Yeni Adalet Sarayı’nın Malatya’ya yaraşır yakışır bir fiziki kapasite içerisinde olması için planlama ve projelendirme çalışmaları ile ilgili olarak yetkili birimlerle koordinasyon halindeyiz. Kısa sürede inşallah temelinin atılıp tamamlanması için yoğun gayret sarf ediyoruz. Malatya’nın, Cumhuriyetimizin 100’ncü yıl dönümü olan 2023 yılına inşallah yeni bir çehreye sahip Adalet Sarayı ile girmesi nasip olur diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.
Tüm Adalet camiasının yeni adli yılını kutlayan Başkan Gürkan, huzurlu bir yıl temenni ettiğini kaydetti.

Başkan Gürkan’a teşekkür
Malatya Barosu Başkanı Enver Han, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Gürkan’a teşekkür etti. Başkan Gürkan’ın Yeni Adliye Sarayı ile ilgili çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Han, Malatya Adliyesi’nin ihtiyaca cevap veremez halde olduğuna işaret ederek, fiziki koşullar bakımından sıkıntılar yaşandığını ve özellikle salgın koşullarına uygun bir ortamın olmadığını kaydetti. Malatya ölçeğindeki illerde 70-80 bin metrekare kapalı alana sahip Adliye Sarayları olduğuna işaret eden Han, Malatya Barosu olarak beklentilerinin Yeni Adliye Sarayının kısa sürede yapılıp tamamlanması olduğunu sözlerine ekledi.
Gürkan, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran’ı da makamında ziyaret etti.

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