YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Gürpınar açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Gürpınar açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

12.07.2022 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gürpınar açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Gürpınar Balıkçı Barınağı açıklarında sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gürpınar Balıkçı Barınağı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan teknenin, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu tarafından yedeklenerek, Gürpınar Balıkçı Barınağı’na emniyetle yanaştırıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Skuter kazasında hayatını kaybeden Dilara Gül son yolculuğuna uğurlandıSkuter kazasında hayatını kaybeden Dilara Gül son yolculuğuna uğurlandı
GÜNCELLEME - İstanbul-İzmir Otoyolu'nda otomobil bariyere çarptı, 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandıGÜNCELLEME - İstanbul-İzmir Otoyolu'nda otomobil bariyere çarptı, 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Antalyaspor'dan deniz kazasında hayatını kaybeden Pala çifti için başsağlığı mesajıAntalyaspor'dan deniz kazasında hayatını kaybeden Pala çifti için başsağlığı mesajı

İstanbul Namaz Vakitleri 12 Temmuz Salı

İmsak
03:40
Sabah
05:35
Öğle
13:15
İkindi
17:13
Akşam
20:44
Yatsı
22:31
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

Sadece bir günde karar verdi! Vücut kıllarıyla servet kazanıyor

Sadece bir günde karar verdi! Vücut kıllarıyla servet kazanıyor

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Kızıyla beraber seksi pozlarını satacaklar! Tepkiler gecikmedi

Kızıyla beraber seksi pozlarını satacaklar! Tepkiler gecikmedi

Kendisini hamile zannediyordu! Gerçek çok farklı çıktı

Kendisini hamile zannediyordu! Gerçek çok farklı çıktı

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.