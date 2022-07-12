Gürpınar açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Gürpınar Balıkçı Barınağı açıklarında sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gürpınar Balıkçı Barınağı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan teknenin, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu tarafından yedeklenerek, Gürpınar Balıkçı Barınağı’na emniyetle yanaştırıldığı belirtildi.



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