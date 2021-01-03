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Gürpınar Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

VAN HABERLERİ  | 03.01.2021 12:31 | Son Güncelleme

Van’ın Gürpınar Belediyesi tarafından sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için cadde ve sokaklara mama ve yem bırakıldı.Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, tüm insanlığı etkileyen korona virüs salgınının sokak hayvanlarını da olumsuz etkilediğini belirterek, bu zor günlerde doğal hayattaki hayvanların aç ve susuz kalmaması için yemleme çalışmalarını aksatmadan sürdürdüklerini söyledi.

Van’ın Gürpınar Belediyesi tarafından sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için cadde ve sokaklara mama ve yem bırakıldı.
Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, tüm insanlığı etkileyen korona virüs salgınının sokak hayvanlarını da olumsuz etkilediğini belirterek, bu zor günlerde doğal hayattaki hayvanların aç ve susuz kalmaması için yemleme çalışmalarını aksatmadan sürdürdüklerini söyledi. Sokak hayvanlarının aç kalmaması için sürekli sahada çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Tanış, “Ekiplerimiz hayvanların beslenme ihtiyacını karşılamak üzere boş kalan cadde ve parklarımızda düzenli aralıklarla mama bırakıyor. Gelen ihbarlar doğrultusunda sokak hayvanlarımızın tedavileri için ekiplerimiz gerekli koordinasyonu sağlayarak süreci baştan sona takip ediyor. Vatandaşlarımızdan özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmalarını istiyoruz. Unutmayalım onlarda bu yaşamın, dünyanın vazgeçilmez parçaları” dedi.

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