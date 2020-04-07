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Gürpınar Belediyesi sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı

VAN HABERLERİ  | 07.04.2020 16:34 | Son Güncelleme

Van’ın Gürpınar Belediyesi halk sağlığını korumak adına birçok alanda yoğun çalışmalar gerçekleştirirken, sahipsiz hayvanları da ilk günden itibaren yalnız bırakmıyor.İçişleri Bakanlığı tarafından sahipsiz hayvanlara yönelik yayımlanan ek genelge sonrası mevcut çalışmalarına hız veren belediye ekipleri, daha önceden ilçenin çeşitli yerlerine yerleştirdikleri kuş ve köpek beslenme alanlarında düzenli olarak su ve mama bırakıyor.

Van’ın Gürpınar Belediyesi halk sağlığını korumak adına birçok alanda yoğun çalışmalar gerçekleştirirken, sahipsiz hayvanları da ilk günden itibaren yalnız bırakmıyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından sahipsiz hayvanlara yönelik yayımlanan ek genelge sonrası mevcut çalışmalarına hız veren belediye ekipleri, daha önceden ilçenin çeşitli yerlerine yerleştirdikleri kuş ve köpek beslenme alanlarında düzenli olarak su ve mama bırakıyor. Kapanan lokanta ve iş yerleri sonrası sokak hayvanlarının zorluk çektiğini hatırlatan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, "Ülkemizde korona virüsün görüldüğü ilk günden itibaren Gürpınar Belediyesi olarak gerekli önlem ve tedbirlerimizi almaya başladık. Bu süreçte sokak hayvanlarına düzenli olarak yiyecek bırakarak can dostlarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da evde kaldıkları bugünlerde kapılarının önüne bir kap su ve mama bırakmalarını rica ediyorum. Can dostlarımızın bizlere ihtiyaçları var" dedi.

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