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Gürpınar Belediyesinden vatandaşlara bayram hediyesi

VAN HABERLERİ  | 22.05.2020 17:05 | Son Güncelleme

Van’ın Gürpınar Belediyesi korona virüs süreci dolayısıyla evinden çıkamayan 65 üstü tüm vatandaşları bayram öncesi ziyaret ederek hediye verdi.Başkan Hayrullah Tanış öncülüğünde belediye bünyesinde oluşturulan 40 kişilik ekip, ilçedeki 65 yaş üstü tüm vatandaşları evlerinde ziyaret ederek evden çıkmamaları konusunda uyarıp içerisinde bayram çikolatası, maske, dezenfektan ve bilgilendirme mektubunun olduğu hediyeleri teslim etti.Ayrıca Başkan Tanış ve AK Parti İlçe Başkanı Taha Güngör, Hoşap ile ilçe merkezindeki esnafın ve vatandaşların bayramını tebrik ederek hediyelerini verdi.Ziyaret sırasında esnafın bayramını tebrik eden Başkan Tanış, “İçinde bulunduğumuz korona virüs süreciyle farklı bir Ramazan ayı geçirdik.

Van’ın Gürpınar Belediyesi korona virüs süreci dolayısıyla evinden çıkamayan 65 üstü tüm vatandaşları bayram öncesi ziyaret ederek hediye verdi.
Başkan Hayrullah Tanış öncülüğünde belediye bünyesinde oluşturulan 40 kişilik ekip, ilçedeki 65 yaş üstü tüm vatandaşları evlerinde ziyaret ederek evden çıkmamaları konusunda uyarıp içerisinde bayram çikolatası, maske, dezenfektan ve bilgilendirme mektubunun olduğu hediyeleri teslim etti.
Ayrıca Başkan Tanış ve AK Parti İlçe Başkanı Taha Güngör, Hoşap ile ilçe merkezindeki esnafın ve vatandaşların bayramını tebrik ederek hediyelerini verdi.
Ziyaret sırasında esnafın bayramını tebrik eden Başkan Tanış, “İçinde bulunduğumuz korona virüs süreciyle farklı bir Ramazan ayı geçirdik. Bu anlamda biz de Gürpınar Belediyesi olarak sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklarımız ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız için çalışmalar başlattık. Ramazan Bayramı’nda yaşlılarımız başta olmak üzere birçok vatandaşımız sevdikleriyle bir araya gelemeyecekler. Bizde onları belediye meclis üyelerimiz, birim müdürlerimiz ve AK Parti İlçe Teşkilatımız ile ziyaret ettik. Yine esnafımıza ve çarşıda bulunan vatandaşlarımıza sabır ve dayanışma mesajı vererek hediyeleri takdim ettik. Cumhurbaşkanımızın selamlarıyla Ramazan Bayramlarını tebrik ettik. Biliyoruz ki bu süreç geçecek ve biz eskiden olduğu gibi bayramlarımızı doyasıya kutlayacağız. Şimdiden hemşehrilerimin Ramazan Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyor, Ramazan Bayramı’nın ilçemize, ülkemize ve tüm insanlığa mutluluk, huzur, sağlık, esenlik ve güzellikler getirmesini diliyorum” dedi.

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Ipekyolu
Sağlık Eczanesi
Ipekyolu
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