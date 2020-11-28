Gürpınar’da korona virüs denetimi

Van’ın Gürpınar ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında pazar yerleri ve toplu ulaşım araçları denetlendi.

Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği ve Gürpınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen korona virüs salgınından vatandaşları korumak, salgının yayılmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbir kararları kapsamında ilçede denetim yaptı. Pazar yerleri ve toplu ulaşım araçlarını denetleyen ekipler; maske, mesafe ve temizlik konularında uyarılarda bulundu. Salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla alınan tedbir kararlarının uygulanması ve vatandaşları bilgilendirmeye yönelik çalışmaların devam edeceği belirtildi.

