YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Gürpınar'da koronovirüse karşı cadde ve sokaklar yıkanıp temizleniyor

Gürpınar'da koronovirüse karşı cadde ve sokaklar yıkanıp temizleniyor

VAN HABERLERİ  | 27.03.2020 16:06 | Son Güncelleme

Gürpınar'da koronovirüse karşı cadde ve sokaklar yıkanıp temizleniyor

Van'ın Gürpınar Belediyesi ekipleri, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cadde, sokak, kaldırım ve vatandaşların ortak kullanım alanlarını deterjanlı suyla yıkadı.

Sabah saatlerinden itibaren ilçe merkezini ve halkın yoğun kullandığı noktaları köpüklü suyla yıkayan ekipler, yıkadıkları yerleri dezenfekte de etti.

Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, yaptığı açıklamada, salgın hastalıklara karşı ilçe genelinde çalışma yürüttüklerini söyledi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele kapsamında cadde ve sokakları yıkadıklarını belirten Tanış, şunları kaydetti:

"Koronavirüse karşı ülkemiz genelinde başlatılan tedbirleri kendi ilçemizde uygulamak için ilk günden itibaren yoğun çaba sarf ettik. Kurduğumuz ekiple yoğun çaba sarf ederek dezenfekte çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bugün de cadde ve kaldırımların köpüklü ve tazyikli suyla yıkayarak dezenfekte işlemlerimizi tamamladık. Alınması gereken tüm tedbirleri belediye olarak alıyoruz. Özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız başta olmak üzere sokağa çıkılmaması konusunda tüm kesimlere uyarılarda bulunuyoruz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara’da film gibi dükkan baskını! Saatlerce izleyip 12 kişiyle gittiler Ankara’da film gibi dükkan baskını! Saatlerce izleyip 12 kişiyle gittiler
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
Anahtar Kelimeler:
Gürpınar koronavirüs Kovid-19 Van

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir'de koronavirüse karşı 3D yazıcılarla siperlik üretimi başladı

Balıkesir'de koronavirüse karşı 3D yazıcılarla siperlik üretimi başladı

Sağlık çalışanlarına teşekkür ve destek ziyareti

Sağlık çalışanlarına teşekkür ve destek ziyareti

Yüksekova’da 177 kilo eroin ile 10 bin adet tıbbi maske ele geçirildi

Yüksekova’da 177 kilo eroin ile 10 bin adet tıbbi maske ele geçirildi

Yenişehir Belediyesi vatandaşların bütün ihtiyaçlarını karşılıyor

Yenişehir Belediyesi vatandaşların bütün ihtiyaçlarını karşılıyor

Tekne ile çıktıkları denizde kaybolup hayatlarını kaybeden arkadaşlar toprağa verildi

Tekne ile çıktıkları denizde kaybolup hayatlarını kaybeden arkadaşlar toprağa verildi

Başiskele’de pazarlara el dezenfektanı ve eldiven standı kuruldu

Başiskele’de pazarlara el dezenfektanı ve eldiven standı kuruldu

Van Namaz Vakitleri 27 Mart Cuma

İmsak
04:29
Sabah
05:52
Öğle
12:17
İkindi
15:47
Akşam
18:32
Yatsı
19:49

Van Nöbetçi Eczaneler27 Mart Cuma

Çağdaş Eczanesi
Ipekyolu
Erek Eczanesi
Ipekyolu
Huzur Eczanesi
Ipekyolu
Nilüfer Eczanesi
Ipekyolu
Elbak Eczanesi
Baskale
Saki Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Erciş’te dezenfekte çalışması

Erciş’te dezenfekte çalışması

Kaymakam Sayar, öğrencinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi

Kaymakam Sayar, öğrencinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi

Van’da öğrencilerden Mehmetçiğe koreografili destek

Van’da öğrencilerden Mehmetçiğe koreografili destek

Van'da sigara kaçakçılığı operasyonu

Van'da sigara kaçakçılığı operasyonu

Rüyasında depremi gördü, gitti kurtardı!

Rüyasında depremi gördü, gitti kurtardı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.