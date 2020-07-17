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Gürsel Şimşek son yolculuğuna uğurlandı

EDİRNE HABERLERİ  | 17.07.2020 18:32 | Son Güncelleme

Bodrum’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yuman MHP Edirne eski İl Başkanı Gürsel Şimşek, İpsala’da son yolculuğuna uğurlandı.MHP Edirne eski İl Başkanı, İYİ Parti kurucularından ve MHP 25’nci dönem Milletvekili adayı Dr.

Bodrum’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yuman MHP Edirne eski İl Başkanı Gürsel Şimşek, İpsala’da son yolculuğuna uğurlandı.
MHP Edirne eski İl Başkanı, İYİ Parti kurucularından ve MHP 25’nci dönem Milletvekili adayı Dr. Gürsel Şimşek, 15 Temmuz Çarşamba günü Bodrum’daki yazlığında geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetmişti.
Evli ve iki çocuk babası Şimşek’in cenazesi,İpsala’da, aileye ait çiftlikte çok sayıda seveni tarafından karşılandı. Burada düzenlenen öğle namazının ardından Işıklar Mezarlığında toprağa verilen Şimşek’i ailesi ve sevenleri yalnız bırakmadı.

Gürsel Şimşek kimdir?
Dr. Gürsel Şimşek, 27 Haziran 1960 yılında dünyaya geldi İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’ni kazandı ve 1985 Eylül ayında tıp doktoru olarak mezun oldu.
Aynı yıl kasım ayında Edirne’de mesleğini icra etmeye başladı. Mesleğini 2010 yılında emekli olana kadar devam ettirdi. 1987

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