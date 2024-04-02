Gürsu Belediyesi’nde başkana coşkulu karşılama

“Gürsu’da ustalık dönemimiz başlıyor”

31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimlerinde üçüncü döneminde yeniden Gürsu Belediye Başkanı olan Mustafa Işık belediye personeli tarafından alkışlarla karşılandı.

Herkese teşekkür eden Başkan Işık, “Üçüncü dönemimize başlamamıza vesile olan Cumhur İttifakı’na, Cumhurbaşkanımıza, seçim sürecinde benimle birlikte yürüyen herkese ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Üçüncü dönem dediğimiz bu dönem başlıyor. İlk görevi devraldığımızda borcumuzun bütçemizi aştığı bir belediyeden borçsuz bir belediyeye getirdik. Geldiğimiz durum ortada. Bunu tüm ekibimle beraber bir başarı öyküsü olarak yorumluyorum. Seçimde sandığa giden vatandaşlarımız bize yola devam mesajı verdi. Şimdi ustalık zamanı. Birçok engelleri ve sorunları aşa aşa buralara geldik. Birçok ödül aldık. Türkiye’ye örnek olacak projelerimiz oldu. Bundan sonra daha da olacak. Birçok ilki kazandırdığımız ilçemizde şimdi yeni başarılara birlikte imza atmanın ve bu ilçeyi birlikte kalkındırma zamanı” diye konuştu.





