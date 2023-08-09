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Gürsu’da "Biz birlikte güçlüyüz" projesi başladı

09.08.2023 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gürsu Belediyesi ARGE Merkezi tarafından hazırlanıp Avrupa Birliği ENHANCER programına sunduğu "Biz Birlikte Güçlüyüz" başlıklı proje hibe desteğine hak kazanarak uygulanmaya başlandı.

Gürsu Belediyesi’nden bebe giyim sektörüne destek
Gürsu Belediyesi farklı işbirliklerine katılmaya ve yeni istihdam alanlarına elçi olmaya devam ediyor. Girişimcilik ekosistemindeki aktörler arasında oluşturulacak iş birliği yoluyla işletmeler kurulmasını ve bu işletmelerin sürdürülmesini sağlamak amacıyla oluşturulan ENHANCER Hibe Programı çerçevesindeki "Biz Birlikte Güçlüyüz" projesi başladı. Potansiyel yeni girişimcileri ve mevcut işletmeleri geliştirmeye teşvik etmek, işletmelerin ticari ve sosyal ilişkileri ekseninde faaliyet ağını güçlendirmek, kurumsal kapasitelerini, tasarım ve pazarlama yeteneklerini geliştirerek ihracat pazarlarında başarılı olmalarını sağlamak amacı ile başlayan proje çerçevesinde Gürsu Belediyesi ve Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Protokol töreninde konuşan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Gürsu’muzun ve Bursa’mızın kalkınması, daha fazla iş, istihdam, üretim ve ihracat için bölgemizdeki tüm aktörlerle işbirliği yaparak projeler geliştiriyoruz. Bugün ARGE merkezimizce geliştirilen 76. Projenin açılışını yapmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyoruz" dedi.
Proje çerçevesinde Vişne Caddesinde kümelenmiş olan bebe giyim üreticilerine kalite, verimlilik, yalın üretim ve ihracat standartlarında üretim" konularında eğitimler verilecek. Ayrıca sektörün en önemli rekabet unsuru olan tasarım ve model geliştirme kapasitelerini artırmak amacıyla Modelist ve Stilistler yetiştirilecek, tasarım yarışmaları yapılacak.

Programa katılan işletmelerin İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemini kurmaları ve bu sertifikayı almaları için ücretsiz danışmanlık ve mentörlük hizmetleri sunulacak. Programı başarıyla tamamlayan ve ihracat pazarlarına yönelmek isteyen girişimcilere ve işletmelere Gürsu Belediyesinin E-Ticaret akademisi tarafından "Hedef Pazar Analizleri", "Yeni Pazarlar Bulma" ve "Dijital Pazarlama" alanlarında bire bir uygulamalı destek verilecek.

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