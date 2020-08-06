Gürsu’ya nefes aldıracak meydan

Gürsu Belediyesi ilçe merkezine nefes aldıracak meydan düzenlemesiyle ilçeye yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırıyor.

Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarla oluşturulmakta olan meydanın

tamamlanmasıyla Gürsulular, ilçe merkezinde nefes alabilecekleri yeni bir sosyal yaşam alanına kavuşmuş

olacak. Çalışmaları inceleyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gürsumuz’un merkezinde,

hemşehrilerimize nefes aldıracak yeni sosyal yaşam alanımızı hayata geçiriyoruz. Eski Celal Bey Parkımız’ın

olduğu alanda oluşturduğumuz yeni meydanımız, yakında hizmete açılacak olan Gençlik Merkezimiz’in hemen

yanında, tarihi Atatürk Caddemiz üzerinde yer alıyor. İlçemizin kültürel yaşamını zenginleştirecek olan Gençlik

Merkezimizle yan yana olup bir kültür harmanına dönüşecek olan meydanımız, aynı zamanda ilçemizin kentleşme kimliğine de değer katacak. İlçemize hayırlı olsun” dedi. 3200 m’lik alanda hayata geçirilen meydanda; Çocuk oyun ve su oyun alanı, amfi ve sahne, bisiklet ve yürüyüş alanları, oturma alanları, wc, kafe yer almakta.



