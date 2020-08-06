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Gürsu’ya nefes aldıracak meydan

BURSA HABERLERİ  | 06.08.2020 15:21 | Son Güncelleme

Gürsu Belediyesi ilçe merkezine nefes aldıracak meydan düzenlemesiyle ilçeye yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırıyor.Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarla oluşturulmakta olan meydanıntamamlanmasıyla Gürsulular, ilçe merkezinde nefes alabilecekleri yeni bir sosyal yaşam alanına kavuşmuşolacak.

Gürsu’ya nefes aldıracak meydan

Gürsu Belediyesi ilçe merkezine nefes aldıracak meydan düzenlemesiyle ilçeye yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırıyor.
Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarla oluşturulmakta olan meydanın
tamamlanmasıyla Gürsulular, ilçe merkezinde nefes alabilecekleri yeni bir sosyal yaşam alanına kavuşmuş
olacak. Çalışmaları inceleyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gürsumuz’un merkezinde,
hemşehrilerimize nefes aldıracak yeni sosyal yaşam alanımızı hayata geçiriyoruz. Eski Celal Bey Parkımız’ın
olduğu alanda oluşturduğumuz yeni meydanımız, yakında hizmete açılacak olan Gençlik Merkezimiz’in hemen
yanında, tarihi Atatürk Caddemiz üzerinde yer alıyor. İlçemizin kültürel yaşamını zenginleştirecek olan Gençlik
Merkezimizle yan yana olup bir kültür harmanına dönüşecek olan meydanımız, aynı zamanda ilçemizin kentleşme kimliğine de değer katacak. İlçemize hayırlı olsun” dedi. 3200 m’lik alanda hayata geçirilen meydanda; Çocuk oyun ve su oyun alanı, amfi ve sahne, bisiklet ve yürüyüş alanları, oturma alanları, wc, kafe yer almakta.

Gürsu’ya nefes aldıracak meydan

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