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Gürün denetimden geçti

SİVAS HABERLERİ  | 11.08.2020 17:50 | Son Güncelleme

Sivas’ın Gürün ilçesinde 2.

Gürün denetimden geçti

Sivas’ın Gürün ilçesinde 2. “Sağlık için hepimiz için” denetimi gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında Gürün Kaymakamı Kadir Algın, Belediye Başkanı Nami Çiftci ve kolluk birimleriyle birlikte ilçe genelinde Covid-19 “Sağlık için hepimiz için” sloganıyla denetim yapıldı. Denetimler büyük bir titizlikle yürütülürken, işletme sahipleri ve vatandaşlardan; hijyen, maske ve sosyal mesafe gibi kurallara uymaları istendi. Denetimlerin 10 gün boyunca aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

Gürün denetimden geçti

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