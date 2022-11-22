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'Gururluyum' diyerek paylaştı! Zeynep Bastık, 2022 Dünya Kupası'nda sahneye çıkacak

22.11.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyanın gözü 2022 Dünya Kupası'nda... Son dönemde iddialı pozlarıyla dikkat çeken Zeynep Bastık, 24 Kasım günü Katar 2022 Dünya Kupası Al Khor Al-Bayt Stadyumu'nda sahne alacak. Bastık bu haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

'Gururluyum' diyerek paylaştı! Zeynep Bastık, 2022 Dünya Kupası'nda sahneye çıkacak

Heyecanlı başlayan Dünya Kupası maçların yanında sahne şovlarıyla da dikkat çekiyor. Katar'da gerçekleşen Dünya Kupası'nda Nicki Minaj, Maluma, Myriam Fares, BTS, Black Eyed Peas, J Balvin, Shakira, Nora Fatehi ve Patrick Nnaemeka Okorie gibi yıldız isimler de performans sergileyecek.

Zeynep Bastık da dünyanın gözünün olduğu Katar'da 24 Kasım günü Al Khor Al-Bayt Stadyumu'nda; dünya yıldızlarıyla sahne alacak.

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Türkiye'den tek isim olan Bastık bu haberi sosyal medya hesabından "Heyecanlı ve gururluyum" notuyla paylaştı.

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Zeynep Bastık

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