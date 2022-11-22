'Gururluyum' diyerek paylaştı! Zeynep Bastık, 2022 Dünya Kupası'nda sahneye çıkacak

Heyecanlı başlayan Dünya Kupası maçların yanında sahne şovlarıyla da dikkat çekiyor. Katar'da gerçekleşen Dünya Kupası'nda Nicki Minaj, Maluma, Myriam Fares, BTS, Black Eyed Peas, J Balvin, Shakira, Nora Fatehi ve Patrick Nnaemeka Okorie gibi yıldız isimler de performans sergileyecek.

Zeynep Bastık da dünyanın gözünün olduğu Katar'da 24 Kasım günü Al Khor Al-Bayt Stadyumu'nda; dünya yıldızlarıyla sahne alacak.

Türkiye'den tek isim olan Bastık bu haberi sosyal medya hesabından "Heyecanlı ve gururluyum" notuyla paylaştı.





