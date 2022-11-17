Zeynep Bastık'tan bornozlu poz! "Dua Lipa'yı taklit etmeyi bırak"

TikTok'ta paylaşım yapan bir kullanıcı, Zeynep Bastık ile fotoğraf çektirmek isteyince reddedildiğini iddia edince paylaştığı video viral olmuştu. Zeynep Bastık konuya dair açıklama yapmadı ama tatil pozlarını da paylaşmayı ihmal etmedi.

İç çamaşırlı pozlarıyla sık sık gündeme gelen Bastık İtalya tatilinden bazı anları paylaştı. Sütyenli tarzı ve çömelerek verdiği pozla dikkat çeken Zeynep Bastık'ı görenler "Dua Lipa'yı taklit etmeyi bırak" dedi.

Şarkıcı Zeynep Bastık yatakta bornozuyla da sere serpe poz vermeyi ihmal etmedi. Bastık'ın bu pozlarına "Artık diğerlerine benzemeye başladın" dedi.



