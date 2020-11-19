Güsem ile GAİB iş birliği tüm hızıyla devam ediyor

Gaziantep Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (GÜSEM) ile Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) arasındaki iş birliği tüm hızıyla devam ediyor.

GAİB organizasyonu ve GÜSEM eğitmenlerinin katkısıyla 7 kez gerçekleştirilen Dış Ticaret Uzmanlığı Sertifika Programı’nın 127 mezun verdiğini belirten Güsem Müdürü Doç. Dr. İbrahim Giritlioğlu, kursiyerlerin Gaziantep Üniversitesi ve GAİB onaylı sertifikalarını alarak nitelikli Dış Ticaret Uzmanı olarak mezun edildiğini söyledi. Doç. Dr. Giritlioğlu, “Bu öğretim programı gündüz ve akşam grubu olmak üzere iki farklı şekilde gerçekleştiriliyor. Gündüz gruplarında iş arayan ve kendisini bu alanda geliştirmek isteyen gençlerle gerçekleştirilen eğitim, akşam saatlerinde ise halihazırda bir işte çalışan ve Dış Ticaret alanında uzmanlaşmak isteyen kişilerle sürdürülüyor” dedi.

Üniversite-sanayi işbirliğini benimsiyoruz

Ülkemizin ihracat potansiyelinin arttırılmasında GAİB’in önemli katkıları bulunduğunu kaydeden Doç. Dr. Giritlioğlu, “Gaziantep Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi olarak girişimcilik ekosisteminin gelişmesinde sunduğumuz nitelikli eğitimler sayesinde, üniversite-sanayi iş birliği ve üniversite-yerel halk entegrasyonunu yoğun bir şekilde benimseyen bir yapıya sahibiz. Bu nedenle merkezimiz, misyonu gereği şehrimizin ve bölgemizin ihtiyaç duyduğu her türlü eğitim ve sertifikalandırma faaliyetlerini tüm hızıyla sunmaya devam edecek” şeklinde konuştu.

127 mezunumuz var

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ise, GAİB olarak bölge sanayicilerinin ihracat oran ve rakamlarında artış sağlanması için ihtiyaç duyulan her türlü eğitim ve faaliyetlerde dün olduğu gibi bugün de birlik olarak destek olmaya devam edeceklerini ifade etti. Gaziantep Üniversitesi ve alanındaki öncü akademisyenlerle birlikte, gelişen, değişen yenilikçi uygulamalar ve yeni eğitimler üzerinde kapsamlı bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini aktaran Kileci, “Bu eğitimleri yaparken çok titiz davranıyoruz. GAİB olarak birikimlerimiz, Güsem’deki eğitmenlerimizin tavsiyeleri, sanayicilerimizin beklentileri ile kursiyerleri seçerken belirli kriterler ortaya koyuyoruz. Kriterleri sağlayan adaylar bir yabancı dil sınavına tabi tutularak eğitim almaya hak kazanıyorlar. Şimdiye kadar bu 7 grupta eğitime başlayan 186 adayımız oldu. Bununla birlikte anlatılan bilgilerin ne denli karşı tarafa ulaştığının tespit edilmesi amacıyla eğitimlere devamlı şekilde katılanlara bir bitirme sınavı yapıyoruz. Hem devam şartımızı sağlayan hem de bitirme sınavından geçer puan alan mezun sayımız ise 127. Bu da bizim bu kurs için ne denli titiz davrandığımızı gösteriyor. Bu 127 mezunumuzun 97’si kursa başlarken herhangi bir işte çalışmıyorlardı. 97 Mezunumuzun 22’si organizasyonumuz neticesinde üye firmalarımızda dış ticaret alanında çalışmaya başladı. Diğer 30 mezunumuz ise zaten hali hazırda bir işte çalışıyorlardı. Çalışanlara yönelik yaptığımız eğitimlerimiz neticesinde onlar da bilgi birikimlerini daha ileri bir düzeye taşımış oldu” diye konuştu.



