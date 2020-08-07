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Gustavo Campaharo’nun keyfi yerinde

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.08.2020 16:10 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo tatilini Türkiye’de sürdürüyor.Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor’da forma giyen başarılı futbolcusu Gustavo Campanharo ligin sona ermesinin ardından ülkesine gitmeyerek ailesi ile tatilini Türkiye’de yapıyor.

Gustavo Campaharo’nun keyfi yerinde

Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo tatilini Türkiye’de sürdürüyor.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor’da forma giyen başarılı futbolcusu Gustavo Campanharo ligin sona ermesinin ardından ülkesine gitmeyerek ailesi ile tatilini Türkiye’de yapıyor. Eşi ve çocukları ile birlikte sezonun yorgunluğunu Türkiye’nin tatil beldelerinde geçiren Gustavo, önümüzdeki günlerde tatilini tamamlayarak yeniden Kayseri’ye gelerek yeni sezon çalışmalarına start verecek. Ailesi ile birlikte tatil günleri en iyi şekilde değerlendiren Gustavo Campanharo yaptığı paylaşımlarda oldukça keyifli ve mutlu olması gözlerden kaçmadı. Güstavo, bugün aile saatlerinde ailesi ile birlikte Portekiz’e gitti.

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Sabah
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İkindi
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Akşam
19:50
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Kayseri Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Cuma

Enar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Korkmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nart Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Cıngıllıoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Hülya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cırgalan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Göktaş Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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