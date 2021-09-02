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Gustavo Campanharo antrenmanlara başladı

02.09.2021 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yukatel Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo, takımla birlikte çalışmalara başladı.

Gustavo Campanharo antrenmanlara başladı

Geçen sezon sakatlanan ve sonrasında da ağır derecede koronavirüs tedavisi gören Gustavo Campanharo, beklenenden daha kısa sürede formasına kavuşacak.

Brezilyalı futbolcu ile ilgili olarak hazırlanan sağlık raporu teknik heyeti memnun ederken, Gustavo takımla birlikte koşulara başladı.

Sarı kırmızılı takımın son antrenmanında oldukça istekli ve moralli olduğu gözlenen Brezilyalı futbolcu Gustavo Campanharo, sakatlık sürecini tamamen geride bırakıp forma giyeceği günü adeta iple çekiyor.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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