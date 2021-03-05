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Gustavo takımla çalışmalara başladı

05.03.2021 14:02 | Son Güncelleme:
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Gustavo takımla çalışmalara başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda karşılaşacağı İH Konyaspor mücadelesi hazırlıklarına başladı. Sakatlığını atlatan Gustavo takım çalışmasına katıldı.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 29. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile 8 Mart Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 11.00’de başladı. FT Antalyaspor maçında 90 dakika oynayan oyuncular, idmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Sakatlığını atlatan Luiz Gustavo takımla çalışmalara başladı. Tedavisine devam edilen Sadık Çiftpınar, günü özel program dahilinde yapılan çalışmalarla tamamlarken, dünkü mücadelede sakatlanan Mesut Özil’in de tedavisine devam edildi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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