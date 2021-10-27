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Guti Hernandez Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile masaya oturdu

27.10.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig ekibi Kasımpaşa teknik direktörlük görevi için Guti Hernandez ile görüşmelere başladı.

Guti Hernandez Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile masaya oturdu

Cihat Arslan ile yolllarını ayıran Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevi için arayışlar başladı.

Yerli-yabancı birçok isimle temasa geçen Paşa'da öne çıkan isim Beşiktaş'ta oynayan Real Madrid efsanesi Guti Hernandez oldu.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

İspanyol gazetesi AS'ın haberine göre, Kasımpaşa teknik direktörlük görevi için Guti Hernandez'i listesine ekledi ve görüşmelere başladı.

TEKLİF ALDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

İstanbul'daki son gezisinde bir kulübün kendisine teklifte bulunduğunu söyleyen Guti, "Ocak ayında başlamak için teklif aldım. Türkiye her zaman aklımda olan bir yer. Teklif gelirse değerlendirebilirim. Orada çalışmak isterim. Teklif almıştım ve hala değerlendiriyorum." şeklinde konuştu.

ALMERİA'DA GÖREV ALDI

İspanyol ekibi Almeria'da görev alan 41 yaşıdaki teknik adam, 22 maçta; 9 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde etti.


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