Güveçte sebzeli lazanya nefis tarifi ile sofranın yıldızı olacak!

Sebzeli lazanya nefis tarifi ile hem karbonhidrat hem sebze ihtiyacınızı karşılayacak bir lezzet. Kıymalı lazanyaya göre daha düşük kalori miktarı ile de dikkat çeken sebzeli lazanya, güveçte 40 dakika kadar fırınlandığında servise hazırdır. Kolay pişirme yöntemi ile yorulmadan hazırlayacağınız sebzeli lazanya, nefis görüntüsü ile de sofranın yıldızı olacak.

SEBZELİ LAZANYA TARİFİ İLE NEFİS BİR ÖĞÜNE HAZIR OLUN

Malzemeler:

Lazanya yaprakları,

Havuç,

Patlıcan,

Patates,

Kereviz sapı,

Soğan,

Kabak,

Meksika fasulyesi,

Yumurta,

Ricotta peyniri,

Kaşar peynir

Yapılışı:

Sebzeli lazanya tarifinde ilk olarak sebzeleri soyuyoruz. Bu arada tavanın altını yakıp biraz zeytinyağ koyuyoruz.

ilk olarak sebzeleri soyuyoruz. Bu arada tavanın altını yakıp biraz zeytinyağ koyuyoruz. Sebzeleri sertlik sırasına göre tavanın içine alıyoruz.

Patatesi kabukları ile birlikte soyuyoruz.

Patlıcanları kesip sebze karışımının içine ilave ediyoruz.

Kereviz saplarını da tavaya alıyoruz.

Kabuklarıyla birlikte kabakları da ekliyoruz.

Kırmızı fasulyeleri de ekleyip karıştırıyoruz.

Tuz ve karabiber ilave ediyoruz.

Birazcık kimyon gezdirdikten sonra bir tutam tarçın atıyoruz.

Hepsini birden karıştırdıktan sonra yarım bardak su ilave edip çekmesini bekliyoruz.

Daha sonra domates püresini ilave ediyoruz.

Bir kasenin içerisine ricotta peyniri ve rendelenmiş kaşar koyuyoruz.

Bir adet de yumurta kırıyoruz. Lazanya yapraklarını da kaynayan suyun içerisine pişmeye bırakıyoruz.

Fırına vereceğimiz tencerenin içerisine biraz zeytinyağ gezdiriyoruz.

Haşlanan lazanya yapraklarını tencerenin altına diziyoruz.

Daha sonra sebze karışımını alıyoruz ve güzelce yayıyoruz.

Sebze karışımının üzerini lazanya yapraklarıyla örtüp üzerine peynirleri alıyoruz.

Tekrar lazanyaları dizdikten sonra üzerine kaşarları gezdiriyoruz.

SEBZELİ LAZANYA GÜVECİ NASIL SERVİS EDİLİR?

Hazırladığımız sebzeli lazanyayı 180 derece fırında 35-40 dk kadar pişiriyoruz.

30-40 dakika arası fırında pişen sebzeli lazanya güvecini fırından çıkartıyoruz ve tepsiye alıyoruz.

Üzerine birazcık zeytinyağ gezdirip lezzetini katlıyoruz.

Sebzeli lazanya güveci hazır.

SEBZELİ LAZANYA TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

Lazanyanın yaprakların yumuşaması için pişirme işlemi öncesinde 10-15 dakika kadar oda ısısında bekletin.

Sebzeleri pişirirken ne kadar sert olduğuna göre karar verirseniz daha iyi bir sonuç alabilirsiniz.

SEBZELİ LAZANYA KAÇ KALORİ?

Nefis lezzeti ile yedikçe yemek isteyeceğiniz sebzeli lazanya kaç kalori diye merak ediyorsanız hemen söyleyelim, 1 porsiyonluk orta dilimi 377 kaloriye denk gelir. Bu lezzetli tarifin porsiyonu 17,6 gram protein, 9.7 gram yağ, 44 gram ise karbonhidrat içerir.



