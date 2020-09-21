Güvem eriğinin faydaları saymakla bitmiyor! Migrenden şeker hastalığına, damar tıkanıklığından...

Kütahya'da kırsal alanlarda kendiliğinden yetişen güvem eriğinin (Çakal eriği) faydaları saymakla bitmiyor.

Ahmet Uygun isimli vatandaş "Güvem eriğine mor rengini veren renk pigmentleri hiçbir meyvede olmayandan fazla miktarda boldur ve tam bir serbest radikal avcısıdır. Serbest radikaller vücutta kanser, damar tıkanıklığı, alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı ve diğer pek çok hastalık ile bağlantılıdır. Serbest radikallerin ayrıca, kademeli serbest radikal hasarı birikimi olarak tanımlanan yaşlanmayla da bağlantısı vardır. Özellikle kanserler üzerine ispatlanmış bilimsel çalışmalar yapılmış, kanserli hücrelerle savaştığı belgelenmiştir" diye konuştu.

GÜVEM ERİĞİNİN FAYDALARI VE TÜKETİMİ

Uygun, "Çakal eriği olarak da bilinen güvem eriği, dikenli ağaçlarda yetişir. Önceleri beyaz renkli çiçek açar. Meyveler olgunlaştıkça morlaşır. Ülkemizde ormanlık alanların birçoğunda vardır. Kütahya ve çevresinde sıklıkla tüketilen güvem eriği, halk arasında Yaban eriği olarak adlandırılır. Ekşi bir tadı olan Güvem eriği ile ilgili yapılan araştırmalarda yüksek oranda antikanserojen maddeler içerdiği ortaya çıktı. Sonbahar aylarında yetişen güvem eriğinden meyve suyu, marmelat ve reçel yapılır. Bunun yanı sıra meyveden çay da yapılır. Bu çay da kandaki tüm toksin ve yağları temizler. Sıfır yağ içerdiğinden şeker hastalarının da kolayca tüketebileceği bir meyvedir" ifadelerini kullandı.

(İHA)

