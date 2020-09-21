YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Güvem eriğinin faydaları saymakla bitmiyor! Migrenden şeker hastalığına, damar tıkanıklığından...

Güvem eriğinin faydaları saymakla bitmiyor! Migrenden şeker hastalığına, damar tıkanıklığından...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sonbahar eriğini toplamak için Radar mevkiine akın eden vatandaşlar, pazarda kilosu 10 TL'den satılan eriği bedavaya topluyor. Ali Tunç isimli vatandaş, uzmanların açıklaması ile bu meyvenin, kanında problemleri olanlara, migrene, pankreas hastalığına, şeker hastalığına iyi geldiğini söyledi. Tunç, “Bu meyveyi tercih edenler insülini bile bırakır. Bu eriğin kürü özellikle şekere iyi gelir” diye konuştu.

Güvem eriğinin faydaları saymakla bitmiyor! Migrenden şeker hastalığına, damar tıkanıklığından...

Kütahya'da kırsal alanlarda kendiliğinden yetişen güvem eriğinin (Çakal eriği) faydaları saymakla bitmiyor.

Ahmet Uygun isimli vatandaş "Güvem eriğine mor rengini veren renk pigmentleri hiçbir meyvede olmayandan fazla miktarda boldur ve tam bir serbest radikal avcısıdır. Serbest radikaller vücutta kanser, damar tıkanıklığı, alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı ve diğer pek çok hastalık ile bağlantılıdır. Serbest radikallerin ayrıca, kademeli serbest radikal hasarı birikimi olarak tanımlanan yaşlanmayla da bağlantısı vardır. Özellikle kanserler üzerine ispatlanmış bilimsel çalışmalar yapılmış, kanserli hücrelerle savaştığı belgelenmiştir" diye konuştu.

Screenshot_14

GÜVEM ERİĞİNİN FAYDALARI VE TÜKETİMİ

Uygun, "Çakal eriği olarak da bilinen güvem eriği, dikenli ağaçlarda yetişir. Önceleri beyaz renkli çiçek açar. Meyveler olgunlaştıkça morlaşır. Ülkemizde ormanlık alanların birçoğunda vardır. Kütahya ve çevresinde sıklıkla tüketilen güvem eriği, halk arasında Yaban eriği olarak adlandırılır. Ekşi bir tadı olan Güvem eriği ile ilgili yapılan araştırmalarda yüksek oranda antikanserojen maddeler içerdiği ortaya çıktı. Sonbahar aylarında yetişen güvem eriğinden meyve suyu, marmelat ve reçel yapılır. Bunun yanı sıra meyveden çay da yapılır. Bu çay da kandaki tüm toksin ve yağları temizler. Sıfır yağ içerdiğinden şeker hastalarının da kolayca tüketebileceği bir meyvedir" ifadelerini kullandı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Murat Dalkılıç aşka geldi, Hande Erçel dinlemedi Murat Dalkılıç aşka geldi, Hande Erçel dinlemedi
Lezzeti tescillendi ilgi ikiye katlandı!Lezzeti tescillendi ilgi ikiye katlandı!
Evde lokanta usulü mercimek çorbası nasıl yapılır?Evde lokanta usulü mercimek çorbası nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'te elenen isim belli oldu!
MasterChef'te elenen isim belli oldu!
Kavuk artık Şevket Çoruh'ta!
Kavuk artık Şevket Çoruh'ta!
Şıklığına gölge düştü! O da yakalandı
Şıklığına gölge düştü! O da yakalandı
Dünyada ilk kez Türkiye'de yapıldı! Yurt dışından talep yağıyor
Dünyada ilk kez Türkiye'de yapıldı! Yurt dışından talep yağıyor
Sadece iki malzemeyle hazırlanıyor! Satış rekorları kırıyor
Sadece iki malzemeyle hazırlanıyor! Satış rekorları kırıyor
Lezzeti tescillendi ilgi ikiye katlandı!
Lezzeti tescillendi ilgi ikiye katlandı!
İlginizi Çekebilir
Yaz bitmeden bu tarifleri mutlaka deneyin
Yaz bitmeden bu tarifleri mutlaka deneyin
Sucuk alırken bu uyarıya dikkat! İçine beyaz et, tırnaklı eti...
Sucuk alırken bu uyarıya dikkat! İçine beyaz et, tırnaklı eti...
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi
12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi
Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske
Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Haşladığınız yumurtaların sarısı grileşiyorsa dikkat!
Haşladığınız yumurtaların sarısı grileşiyorsa dikkat!
Lezzetli balık pişirmek istiyorsanız bu kurallara dikkat edin
Lezzetli balık pişirmek istiyorsanız bu kurallara dikkat edin
Hatay’ın tescilli lezzetleri kağıt kebabı ve künefeye ilgi büyük
Lezzeti tescillendi ilgi ikiye katlandı!
Sadece iki malzemeyle hazırlanıyor! Satış rekorları kırıyor
Sadece iki malzemeyle hazırlanıyor! Satış rekorları kırıyor
Dünyada ilk kez Türkiye'de yapıldı! Yurt dışından talep yağıyor
Dünyada ilk kez Türkiye'de yapıldı! Yurt dışından talep yağıyor
TikTok'ta olay oldu! Katlanan yumurta akımına yüzlerce kişi katıldı
TikTok'ta olay oldu! Katlanan yumurta akımına yüzlerce kişi katıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.