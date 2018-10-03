Güven Hokna: Neslihan sete annesiyle gelir giderdi

Usta oyuncu Güven Hokna, televizyon tarihine damga vuran Yaprak Dökümü dizisini ve oyuncularını anlattı.

İşte Hokna'nın açıklamaları:

-Estetik yaptırana karşı değilim. Halil'in yüzüne yaptırdığı uygulamalar çok belli zaten. İstediği kadar kaşı oynamasın, bir bakışıyla derdini anlarım. Oyunculuğuna laf yok. O yüzüne müdahale yaptırırken mutlu. 'Yaptırma' dersem mutluluğuna gem vurmuş olurum. Ben mesleğini çok sevenlerdenim.

-Yaprak Dökümü zamanında Neslihan çok küçücük, çok zarifti. İzmit'te oturuyordu. Sete şehir dışından anneciği ile gelir giderdi. Bu kadar ilerleyebileceğini kimse tahmin etmezdi, ben de etmedim. Birbiri ardına yaptığı sinema filmleri gerçek Neslihan'ı ortaya çıkardı. Çok güzel, çok hoş bir kızdı.

DENİZ ÇAKIR ÇOK YETENEKLİ

-Ben Fahriye ile Gökçe'nin yükseleceğini tahmin ediyordum. Bennucuğum, yavrum benim o zaten temelden tiyatrocu bir kız. Yaprak Dökümü onları en kaprissiz, en yalın, en masum halleriyle yetiştirdi.

Fahriye mükemmel teni olan bir kızdı. Işıl ışıldı. Damarları görünürdü. Çok duru, çok şeffaf, porselen gibi bir kızdı. Beni düğününe çağırmadı ama ben hiç alınmadım. Çünkü o farklı bir yol seçti. Bir yerde görsem yine atlarız birbirimizin boynuna. Bennu ile hala görüşüyoruz.

-Deniz Çakır çok akıllı bir kızdır. Çok da yeteneklidir. Her türlü rolü güzel oynar. Hatalar neden var? İnsanız. Hepimizin tökezlediği anlar oluyor. İnşallah düzelir. Basında çıkan her şeye de inanasım gelmiyor.