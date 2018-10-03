Güven Hokna: Neslihan sete annesiyle gelir giderdi

Usta oyuncu Güven Hokna, televizyon tarihine damga vuran Yaprak Dökümü dizisini ve oyuncularını anlattı.
İşte Hokna'nın açıklamaları:
-Estetik yaptırana karşı değilim. Halil'in yüzüne yaptırdığı uygulamalar çok belli zaten. İstediği kadar kaşı oynamasın, bir bakışıyla derdini anlarım. Oyunculuğuna laf yok. O yüzüne müdahale yaptırırken mutlu. 'Yaptırma' dersem mutluluğuna gem vurmuş olurum. Ben mesleğini çok sevenlerdenim.
-Yaprak Dökümü zamanında Neslihan çok küçücük, çok zarifti. İzmit'te oturuyordu. Sete şehir dışından anneciği ile gelir giderdi. Bu kadar ilerleyebileceğini kimse tahmin etmezdi, ben de etmedim. Birbiri ardına yaptığı sinema filmleri gerçek Neslihan'ı ortaya çıkardı. Çok güzel, çok hoş bir kızdı.
DENİZ ÇAKIR ÇOK YETENEKLİ
-Ben Fahriye ile Gökçe'nin yükseleceğini tahmin ediyordum. Bennucuğum, yavrum benim o zaten temelden tiyatrocu bir kız. Yaprak Dökümü onları en kaprissiz, en yalın, en masum halleriyle yetiştirdi.
-Deniz Çakır çok akıllı bir kızdır. Çok da yeteneklidir. Her türlü rolü güzel oynar. Hatalar neden var? İnsanız. Hepimizin tökezlediği anlar oluyor. İnşallah düzelir. Basında çıkan her şeye de inanasım gelmiyor.
-Karşısında çok güçlü taraflar var. Umarım öyle şeyler yaşanmaz. Deniz'in bu camiadan silinmesi çok büyük kayıp olur. İnşallah birbirinden güzel projelerle ekrana döner.
SÜRTÜK ROLLERİNİ İYİ BİLİRİM
-Gökçe ve Fahriye arasında tatlı bir rekabet vardı. Biri diyete başlar, diğeri de çaktırmadan diyete başlardı. Şimdi stüdyonun kapısından çıkıp Fahriye ile karşılaşsam candan sarılırım.
-Ben sürtük rollerini çok iyi bilirim. Karakteristik olarak külhan bir sürtük kadın değil de, halkın içine baktığında bir şeyler hissedeceği bir sürtük karakteri daha güzel olurdu. Kayıp Şehir'de o duygular çok öne çıkmamıştı. O dönem topa tutuldum cevap vermekten aciz değilim ama o polemiklere girmek istemedim."
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