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  4. Güven Yalçın'a Hertha Berlin talip

Güven Yalçın'a Hertha Berlin talip

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 30.12.2019 22:35 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta bu sezon hayal kırıklığı yaşatan oyuncuların başında gelen Güven Yalçın'a Alman kulüplerinden Hertha Berlin'in kiralama teklifi yapacağı öne sürüldü.

Güven Yalçın'a Hertha Berlin talip

Hertha Berlin Teknik Direktörü Jürgen Klinsmann'ın Güven Yalçın'ın alınmasını istemesi üzerine Hertha Berlin'li yöneticilerin teklif yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında.

AVCI RAPOR VERECEK

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın futbolcuların ilk yarıdaki performansı hakkında yönetime bir rapor sunacağı gelen bilgiler arasında. Güven Yalçın bu sezon hayal kırıklığı yaşatırken geçen sezonun gerisinde kaldı.

ORKAN ÇINAR'A SÜPER LİG'DEN 3 TALİP

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen isimlerden Orkan Çınar'a Çaykur Rizespor, Konyaspor ve Denizlispor'un talip olduğu öğrenildi.

DORUKHAN DÖNEBİLİR

Geçirdiği ameliyattan sonra takımından uzak kalan Dorukhan'ın 2. yarının 25. haftasından sonra takıma geri dönebileceği ortaya çıktı. Başarılı futbolcunun tedavisinin sürdüğü öğrenilirken Dorukhan'ın planlanan tarihten önce sahalara dönme ihtimalinin yükseldiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Güven Yalçın Transfer Bundesliga

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