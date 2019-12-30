Güven Yalçın'a Hertha Berlin talip

Hertha Berlin Teknik Direktörü Jürgen Klinsmann'ın Güven Yalçın'ın alınmasını istemesi üzerine Hertha Berlin'li yöneticilerin teklif yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın futbolcuların ilk yarıdaki performansı hakkında yönetime bir rapor sunacağı gelen bilgiler arasında. Güven Yalçın bu sezon hayal kırıklığı yaşatırken geçen sezonun gerisinde kaldı.
Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen isimlerden Orkan Çınar'a Çaykur Rizespor, Konyaspor ve Denizlispor'un talip olduğu öğrenildi.
Geçirdiği ameliyattan sonra takımından uzak kalan Dorukhan'ın 2. yarının 25. haftasından sonra takıma geri dönebileceği ortaya çıktı. Başarılı futbolcunun tedavisinin sürdüğü öğrenilirken Dorukhan'ın planlanan tarihten önce sahalara dönme ihtimalinin yükseldiği belirtildi.
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