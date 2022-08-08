Güvenilir Ürün Platformu kamuoyu bilgilendirme toplantıları devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Güvenilir Ürün Platformu tarafından gerçekleştirilen kamuoyu bilgilendirme toplantıları devam ediyor.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, Güvenilir Ürün Platformu, yazın gelmesi ile kullanımı artan güneş kremleri ve cilt bakım ürünleri ile ilgili bir sektör toplantısı düzenledi. Toplantıda deniz kirliliğine de dikkat çekildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güvenilir Ürün Platformu Danışma Kurulu Başkanı Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, arı ürünlerinin cilt üzerindeki etkilerine ilişkin şunları kaydetti:

"2016 yılında Doğu Çin Üniversitesi'nde yürütülen in vitro koşullardaki bilimsel çalışmada, cilt hücrelerine ve melanom (kanser) hücrelerine 48 saat boyunca propolisin fenolik bileşeni olan krisin verilmiştir. İnsan cilt hücrelerinin anti-photoaging aktivitesi, kolajen I sentezi ve antioksidan kapasiteleri değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda krisinin kolajen I sentezini artırarak oksidasyon hasarını onardığı ve anti-photoaging aktivite gösterdiği görülmüştür. Krisinin kozmetik ürünlerinde potansiyel anti-photoaging ve cilt kanserine karşı koruyucu bir bileşen olarak kullanılabileceği bildirilmiştir. 2017 yılında Meksika'da Guanajuato Üniversitesi'nde yapılan diğer bir bilimsel çalışmada ise propolisin güneş ışınlarına karşı koruyucu etkisi incelenmiştir. Çalışmada propolis içeren üç topikal farmasötik (likit krem, losyon ve yarı katı jel) preparat, 10 sağlıklı bireyin ciltleri üzerine cm2 başına 2 mg propolis olacak şekilde uygulanmıştır. Propolisin zararlı güneş ışınlarına karşı koruyucu etkisi incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda in vitro ve in vivo koşullarda propolisin zararlı güneş ışınlarından koruyucu etkisi doğrulanmıştır."

- "Güneş kremi seçerken, doğal mineral filtreli olması çok önemlidir"

Dr. Ender Saraç ise güneş kremi seçerken, doğal mineral filtreli olmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Saraç, "Örneğin, propolis ve non nano mineral çinko içeren güneş kremleri ciltte bir bariyer etkisi yaratır ve güneşten gelen zararlı UV ışınların cildin alt tabakasına, yani dermis tabakasına geçişini engellerler. Dolayısıyla güneş ışını kaynaklı oluşabilecek hasarın da önüne geçerler. Çünkü uzun süre güneş ışınlarına maruz kalmak başta erken yaşlanma, kırışıklık oluşumu gibi sonuçlara neden olabilir. Güneş yanıkları ve erken yaşlanma oldukça zorlayıcı durumlar olmakla birlikte zararlı güneş ışınları maruziyetinin en korkulan sonucu ise cilt kanseridir. Doğal mineral filtreli ve 50 SPF güneş kremi kullanmanın yanında, gün içinde 11.00 ila 15.00 saatleri arasında uzun süre güneşe maruz kalınmamalıdır. Ayrıca, güneş kremi tercih ederken hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı koruyuculuğu olup olmadığına bakılmalıdır. Güneş kremi güneşe çıkmadan 30 dakika öncesinde sürülmeli ve 2 saatte bir tekrar cilde uygulanmalıdır. Bunun yanında, denizleri ve çevreyi kirletmeyen doğa dostu güneş kremleri tercih edilmelidir." ifadelerini kullandı.

