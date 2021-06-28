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Güvenilir Ürün Platformu ve TAB'ın düzenlediği toplantıda, arı yetiştiriciliği ve arı ürünleri ele alındı

28.06.2021 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güvenilir Ürün Platformu ve TAB'ın düzenlediği toplantıda, arı yetiştiriciliği ve arı ürünleri ele alındı

İSTANBUL (AA) - Güvenilir Ürün Platformu ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğinin (TAB) düzenlediği toplantıda, arı yetiştiriciliği, arı ürünleri ve arıcılığın dünü, bugünü, yarını ele alındı.

Güvenilir Ürün Platformu'ndan yapılan açıklamaya göre, çevrim içi gerçekleştirilen toplantıya TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, TAB Başkanı Ziya Şahin, birlik başkanları, bilim insanları ve sektör temsilcileri katıldı.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Kars Milletvekili Kılıç, kamunun tüm yönleriyle arıcılığa tam destek verdiğini ve vermeyi sürdüreceğini belirterek, toplumun, arının kıymetini kavradığını ve kıymetini bilir hale geldiğini, yapılan toplantıların bu farkındalığı en üst seviyede tutacağını düşündüğünü kaydetti.

Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı da sözleşmeli arıcılığa ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"2013 yılından beri ülkemizde bir ilk olan sözleşmeli arıcılık modeli ile arıcımıza ekipman, alım garantisi, eğitim ve danışmanlık desteği vererek arıcılığın gelişimine katkıda bulunuyoruz. Bugün bu toplantı nedeniyle sözleşmeli aracılarımıza kovan desteğini duyuruyoruz. Bizlerle bu yolda alın teri döken arıcılarımıza sözleşmeli arıcılık modeli kapsamında 550 kovan hediye ediyoruz. Arıcılarla birlikte Türkiye'yi bu alanda lider yapmayı hedefliyoruz. Unutmayalım; arı varsa hayat var."

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