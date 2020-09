Güvenli okul projesi kapsamında 500 okula hijyen malzemesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’yle Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yeni tip korona virüs’e (Covid-19) karşı hayata geçirilen “Güvenli Okul Projesi” kapsamında şehir merkezinde bulunan 500 okula yüzey dezenfektanı, sıvı el sabunu, yıkanabilir maske, el dezenfektan standı, sticker ve akülü dezenfektan sıkma makinasının dağıtımı için “Hijyen Malzemeleri Teslim Töreni” düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği koordinatörlüğünde Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü’yle ortaklaşa hareket ederek Güvenli okul projesini devreye soktu. Salgın çerçevesinde 21 Eylül’de kademeli olarak açılan okullarda eğitim görecek çocukların enfeksiyon riskiyle karşı karşıya kalmaması için proje kapsamında Mehmet Rüştü Uzel Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde “Hijyen Malzemeleri Teslim Töreni” gerçekleştirilerek 500 okula 10 bin litre yüzey dezenfektanı, 75 bin litre sıvı el sabunu, 410 bin adet yıkanabilir maske, 2 bin adet el dezenfektan standı, 50 bin adet yer sticker ve 500 adet pülverizatör (akülü dezenfektan sıkma makinası) dağıtıldı. Ayrıca il genelindeki okulların tamamına da 4 adet dezenfektan standı, 150 litre sıvı sabun, 20 litre yüzey dezenfektanı, 1 adet pülverizatör, sticker ve öğrenci sayısı kadar maske verildi.

Şahin: Kendi evlatlarımız için ne istiyorsak bu şehir için de onu istiyoruz

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, her şeyin başının eğitim olduğuna dikkati çekerek, “Gençleri eşit şartlarda yarıştırmamız gerekiyor. Öğrencilere fırsat eşitliği vermemiz lazım. Sorunu çözme kapasitesi açısından önemli bir güç kazanıyoruz. Birlikten kuvvet doğar. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Görünmeyen bir virüs her şeyimizi değiştirdi. Okul hayatımız dışında ev hayatını ve şehir hayatını deyim yerindeyse baştan oluşturdu ve alışkanlıklarımıza ket vurdu. İşte bu nedenle herkese çok iş düşüyor. Bizler kendi evlatlarımız için ne istiyorsak bu şehir için onları istiyoruz. Merkezi yönetim salgın sürecinde yerel yönetimlere genelgeler yolladı bunların arasında Güvenli okul konulu bir yol haritası belirleniyordu. Bu noktadan hareketle biz de çalışmalarımızı başlattık ve destek programımızı hayata geçirmek için bugün burada bulunuyoruz. Artık yeni bir dünyaya pencere açıyoruz. Kendi kendimize yetebildiğimiz kadar güçlü olduğumuz yeni bir yaşam düzenini deneyimliyoruz. Dünyanın kodlarını iyi okumamız lazım. Zihinlerimizi geliştirmemiz lazım. Kitaplara ulaşmanız için sizlere elimizden geldiğince yardım ettik, dijital kütüphane de bunlardan birisi. Spor dostu Gaziantep, anlayışından hareketle her mahallenin kolaylıkla ulaşabileceği spor alanları oluşturduk. Gençlerimize ve siz geleceğimize dair çalışmalarımız her geçen gün artarak ve gelişerek ilerleyecek” dedi.

Gül: Pandemi sürecindeki güçlü iradeyi malzeme yardımıyla destekledik

Gaziantep Valisi Davut Gül, pandemi sürecinin kısa sürede son bulmama ihtimalinin varlığından bahsederek, “Bu süre zarfında çocuklarımızın eğitiminin aksamaması gerekiyor. Olabildiğince güvenli okullar oluşturarak önlemlerimizi almamız lazım. Malzeme anlamında var olan eksikliklerimizi tamamlayarak üzerimize düşen yükümlülüklerin hassasiyetinin farkına vardık diye ümit ediyorum. Enfeksiyon riskine karşı önlemlerimizi artık sıkıca almamız ve uygulama sahamızı genişletmemiz gerekiyor. İradenin karşılığını bulması için malzemelerimizi temin ettik. Kurallarımıza uyarak eğitim sürecimizin sekteye uğramayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Tepe: Malzeme yardımından önce hijyen paketlerinin kullanımı anlatıldı

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, pandemi süreci bütün dünyada olduğu gibi Türkiye ve Gaziantep’te de etkisini sürdürdüğünü dile getirerek, “Ankara, güvenli okul kapsamında salgına karşı bizlerden bir çalışma istedi. Bu çalışmanın en büyük aktörlerinden valimiz Davut gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin bir toplantı yaptılar. Protokol hazırlandı. Bu doğrultuda okullara hijyen paketi yardımı gerçekleştirilme kararı alındı. Bunun yanı sıra temizlik malzemelerinin nasıl kullanılması gerektiğine dair Büyükşehir Belediyesince eğitimler verildi. Bu eğitimlerden dolayı Başkanımız Fatma Şahin başta olmak üzere ekibine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Tören sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol günün anısına öğrencilerle fotoğraf çektirdi.