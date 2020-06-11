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Güvenli Turizm Belgesi, Türkiye'yi turizmde cazibe merkezi yapacak

İSTANBUL HABERLERİ  | 11.06.2020 16:30 | Son Güncelleme

RoyalCert Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Namlı: - "(Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı) Temizlik ve sağlık temelli bu kriterler gerçekten çok beğeni alıyor. Program dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanıyor. Dünyada ilk olması nedeniyle Türkiye'yi turizm açısından cazibe merkezi haline getirecektir"

İSTANBUL (AA) - RoyalCert Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Namlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'nın yurt dışında çok beğenildiğini belirterek, "Dünyada ilk olması nedeniyle Türkiye'yi turizm açısından cazibe merkezi haline getirecektir." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında yeni normale geçişle birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'na ilgi sürüyor.

Bakanlığın "Güvenli Turizm Belgesi" vermek için yetkilendirdiği RoyalCert Türkiye Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri de otel, yeme-içme ve tur araçlarında denetimlerine devam ediyor.

RoyalCert Türkiye ekipleri tarafından Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı kapsamında Taksim'de bulunan CZN Burak Restoran'da denetim gerçekleştirilerek iş yerine Güvenli Turizm Belgesi verildi.

Denetim öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan RoyalCert Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Namlı, yeme-içme işletmeleri için bakanlığın 12 başlıkta 132 kriter belirlediğini, bu kriterlerin hepsine uyulduğu takdirde Güvenli Turizm Belgesi verildiğini söyledi.

Namlı, "Program başlayalı kısa süre olmasına rağmen 350 civarında otelin, 100 civarında restoranın denetimi yapıldı." dedi.

Restoranın denetlendiğine dair sertifikaların işletmenin belirli yerine asılacağını, müşterinin karekod vasıtasıyla detaylı bilgi alabileceğini dile getiren Namlı, "Sertifikayı ve logoyu gören müşteri, pandemi sürecinde restoranın denetlendiğinden, hijyen ve sağlık kurallarına uyulduğundan emin olacak." diye konuştu.

- "Denetlediğimiz yerlere müşteriler güvenle girebilir"

Alphan Namlı, işletmelerin her ay mutat şekilde ekiplerle, 2 ayda bir de gizli müşteriyle denetleneceğini belirterek, "Denetlediğimiz yerlere müşteriler güvenle girebilir." dedi.

Belge almak için gereken sertifikasyon kriterlerinin çok detaylı hazırlandığını aktaran Namlı, bu konuda yurt dışından övgü aldıklarını söyledi.

Namlı, "Temizlik ve sağlık temelli bu kriterler gerçekten çok beğeni alıyor. Program, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanıyor. Dünyada ilk olması nedeniyle Türkiye'yi turizm açısından cazibe merkezi haline getirecektir. Program, 6 aylık olarak açıklandı ancak devam edecektir. Alınan önlemler; sadece Kovid-19 için değil, insandan insana bulaşan her türlü virüs içindir." şeklinde konuştu.

- "Bu süreci biz de tüm önlemlerimizi alarak yürütüyoruz"

CZN Burak Restoran'ın sahibi Burak Özdemir de yabancı turistler tarafından yoğun olarak tercih edilen bir restoran oldukları için Güvenli Turizm Belgesi'ni almak istediklerini ve RoyalCert'e başvurduklarını söyledi.

RoyalCert'in, kendilerini bu süreçte çok iyi yönlendirdiğini aktaran Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreci biz de tüm önlemlerimizi alarak yürütüyoruz. 3 ay kapalı kalmanın ardından önlemleri alarak işletmemizi açtık. Güzel günlerin bizi beklediğini düşünüyorum. Girişte tüm müşterilerin ateşini ölçüyoruz. Tek kullanımlık tuz, çatal, bıçak, tabak veriyoruz. Sosyal mesafe kuralına çok dikkat ediyoruz. Müşterilerimizin sağlığı için her yere dezenfektan koyduk."

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