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Güvenlik güçleri ve sağlık çalışanları için mesai yaptılar

SİVAS HABERLERİ  | 29.03.2020 11:45 | Son Güncelleme

Sivas’ın Suşehri ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde gönüllü öğretmenler güvenlik güçleri ve sağlık çalışanları için siper maske üretimine başladı.İlçede, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, İlçe Kaymakamlığı, İlçe Belediye Başkanlığı ve diğer kurumların aldığı önleyici tedbirler tüm hızıyla uygulanıyor.Halk Eğitim Merkezi müdürlüğünde yapılan bez maskelerin Kamu kurum ve kuruluşlarına ücretsiz verildiğini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız, Korana virüsle mücadele için seferber olduklarını ifade etti.Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Behsat Topal, 3D yazıcılar ile üretimine başladıkları siper maskelerin, sağlık çalışanları ve ateş ölçümü yapan polis ve jandarma ekiplerine verildiğini belirtip, "Fen Lisesi Rehber öğretmenimiz Alaattin Kandemir hocamızla birlikte dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında sağlık çalışanlarımızın ve güvenlik güçlerimizin güvenliğini almak amacıyla bu çalışmaya başladık.

Güvenlik güçleri ve sağlık çalışanları için mesai yaptılar

Sivas’ın Suşehri ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde gönüllü öğretmenler güvenlik güçleri ve sağlık çalışanları için siper maske üretimine başladı.
İlçede, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, İlçe Kaymakamlığı, İlçe Belediye Başkanlığı ve diğer kurumların aldığı önleyici tedbirler tüm hızıyla uygulanıyor.
Halk Eğitim Merkezi müdürlüğünde yapılan bez maskelerin Kamu kurum ve kuruluşlarına ücretsiz verildiğini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız, Korana virüsle mücadele için seferber olduklarını ifade etti.
Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Behsat Topal, 3D yazıcılar ile üretimine başladıkları siper maskelerin, sağlık çalışanları ve ateş ölçümü yapan polis ve jandarma ekiplerine verildiğini belirtip, "Fen Lisesi Rehber öğretmenimiz Alaattin Kandemir hocamızla birlikte dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında sağlık çalışanlarımızın ve güvenlik güçlerimizin güvenliğini almak amacıyla bu çalışmaya başladık. Günde 8 adet üretim yapıyoruz. İnşallah sayıyı önümüzdeki günlerde artıracağız" dedi.
Gönüllü öğretmenler üretiyor
İlçe Kaymakamlığı öncülüğünde, gönüllü öğretmenler tarafından Halk Eğitim merkezi ve Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde üretilen maskeler, Türkiye’nin önemli yol güzergahlarından olan, İlçeden geçen, Doğu’yu Batıya bağlayan D-100 karayolu ilçe giriş ve çıkışında Polis ekipleri ve Jandarma ekiplerinin yaptığı genel asayiş uygulamasına katılan güvenlik güçlerinde kullanılıyor. Uygulamaya katılan ekiplerden özel kıyafetli olanlar, araçları durdurarak vatandaşların ateşlerini ölçüyor.
Bu arada; İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de, Polis otolarıyla mahalle ve sokakları gezerek, acil ihtiyaç olmadığı müddetçe sokağa çıkılmaması konusunda uyarı anonsları yapıyor.
Suşehri Belediyesine bağlı ekiplerde, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki dezenfekte çalışmalarını aralıksız devam ederken, sokak çeşmeleri de sabunlu su ve dezenfekte ilacı ile yıkandı.

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