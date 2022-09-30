YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Güvenlik güçlerine üç Bayraktar TB2 daha teslim edildi

Güvenlik güçlerine üç Bayraktar TB2 daha teslim edildi

30.09.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: - "Güvenlik güçlerimizin gökyüzündeki gözcülerinin sayısını artırıyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 3 Bayraktar TB2 insansız hava aracının (İHA) Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edildiğini bildirdi.

Demir, sosyal medya hesabından, Bayraktar TB2 İHA'nın görüntülerinin yer aldığı video paylaştı.

Paylaşımında, "Güvenlik güçlerimizin gökyüzündeki gözcülerinin sayısını artırıyoruz." ifadesini kullanan Demir, son olarak 3 Bayraktar TB2 İHA'yı Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettikleri bilgisini verdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakkari'deki "Eren Abluka-37" operasyonunda teröristlere ait 7 katlı mağaraya operasyonHakkari'deki "Eren Abluka-37" operasyonunda teröristlere ait 7 katlı mağaraya operasyon
Konyaspor sahasında ilk maçına çıkacağı için heyecanlıKonyaspor sahasında ilk maçına çıkacağı için heyecanlı
FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, 10 bin tona yakın fındık aldıklarını açıkladı:FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, 10 bin tona yakın fındık aldıklarını açıkladı:
Anahtar Kelimeler:
bayraktar tb2 cumhurbaşkanlığı savunma sanayii başkanı ismail demir

Ankara Namaz Vakitleri 30 Eylül Cuma

İmsak
05:13
Sabah
06:36
Öğle
12:44
İkindi
16:03
Akşam
18:41
Yatsı
19:59
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çıplak görüntüleri ifşa edilince kovuldu! “Eşcinsel olduğum..."

Çıplak görüntüleri ifşa edilince kovuldu! “Eşcinsel olduğum..."

Mia Khalifa Paris'i 'sütyensiz' gezdi! Gönderileri olay oldu

Mia Khalifa Paris'i 'sütyensiz' gezdi! Gönderileri olay oldu

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Bakmayın böyle göründüğüne: Yüzyılların şifası

Bakmayın böyle göründüğüne: Yüzyılların şifası

Peynirin inanılmaz zararı! Çok üzüleceksiniz

Peynirin inanılmaz zararı! Çok üzüleceksiniz

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.