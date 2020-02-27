Güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu 2 aile daha evladına kavuştu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan 2 aile, güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu evlatlarına kavuştu.

Ailelerin de desteğiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan teröristlerin teslim olmaları devam ediyor.

Diyarbakır, İzmir ve Mardin İl Jandarma komutanlıklarının yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu dün örgütten kaçan ve güvenlik güçlerine teslim olan 5 teröristten "Hevi Çiyan" kod adlı terörist Halise Aptekin ve "Çektari Çiyayi" kod adlı Mehmet Emin Alkan, Diyarbakır'da aileleriyle buluştu.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinden 5 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan kardeşi Mehmet Emin Alkan için oturma eylemi yapan ağabey Mehmet Nur Alkan ile Mardin'in Dargeçit ilçesinden gelerek 6 yıl önce dağa götürülen kızı Halise Alptekin (32) için oturma eylemi yapan Şahize Altınkaynak'a müjdeli haber verildi.

Diyarbakır Jandarma Komutanlığına gelen anne Cahide ve ağabey Mehmet Nur Alkan Mehmet Emin Alkan'a, anne Şahize Altınkaynak da yıllardır hasret kaldığı evladı Halise Alptekin'e sarıldı ve gözyaşı döktü.