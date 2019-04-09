Güvenlik kamerasını fark edince çaldığı ayakkabıyı attı

Kayseri'de meydana gelen olayda elindeki beyaz poşet ile apartmana giren bir ayakkabı hırsızı katları dolaşarak geldiği dairenin önünde beğendiği ayakkabıyı aldı. Ayakkabının diğer tekini almayı unutan hırsız geri döndüğünde dairenin kapısında güvenlik kamerası olduğunu fark etti. Merdiven boşluğuna hızlıca giden hırsız, bir süre sonra aldığı ayakkabının tekini dairenin kapısına atarak binadan çıkıp gitti.

Daire sahibinin yaşanan ayakkabı hırsızlıkları sonrasında daire girişine güvenlik kamerası taktırdığı öğrenildi.

(İHA)

