Güvercin tutkusu polis emeklisine çiftlik kurdurdu

Mahallede bir ev inşa ettiğini belirten Özyer, "Buraya yerleşmemin tek nedeni hayvan bakmak. 5 dönüme yakın yere ilk işim meyve fidanları ve ağaç dikmek oldu. Daha sonra mevcut olan güvercinleri çoğaltmaya ve kümes ile küçükbaş hayvan almaya başladım. Çeşit çeşit güvercinlerim, kümes hayvanlarım ve koyunlarım var." dedi.

BİLECİK (AA) - MUHSİN ARSLAN - Polis memurluğundan emekli Mehmet Ali Özyer, çocukluğundan beri tutkunu olduğu güvercin lere daha fazla zaman ayırmak amacıyla memleketi Bilecik'in İnhisar ilçesinde çiftlik kurdu.

- "Burası benim için bir yaşam şekli oldu"

Özyer, sabahın ilk ışıklarıyla uyanıp önce güvercinlerini kontrol ettiğini anlattı.

Burada olmaktan mutluluk duyduklarını vurgulayan Özyer, "Bazen İstanbul'da yaşayan oğlumun yanına gidiyorum, en fazla bir gün, bilemedin iki gün kalıyorum sonra bağlasan duramam, hayvanlarımı ve bahçemi özlüyorum. Burası benim için bir yaşam şekli oldu." ifadelerini kullandı.

Özyer, güvercin tutkusunun adeta bir yaşam biçimi haline geldiğini belirtti.

Bahçe ve hayvanlarıyla uğraşırken zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını dile getiren Özyer, şöyle konuştu:

"Şehirler, kalabalıklar beni boğuyor. Bu merak çocukluğumdan geliyor, güvercinlerle ilgilenmekten ve oynamaktan büyük haz alıyorum. Hangi ilin güvercini meşhursa oraya gidip güvercin almak beni çok mutlu ediyor. Mardin taklacı, balina ve süs güvercinleri gibi 8-9 çeşit güvercinim var. Günde 2-3 saat onları havalandırırım. Gezerler ve ot yerler, sonra geri kümeslerini kendileri girerler."

